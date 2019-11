Dit bepaalt de prijs van uw autoverzekering Kurt Deman

12 november 2019

08u00

Hoeveel u voor uw autoverzekering betaalt, hangt van een pak factoren af. De kans is reëel dat u meer of minder betaalt dan uw buurman die met exact dezelfde auto rijdt. Wij identificeerden tien belangrijke factoren die de prijs van uw autoverzekering bepalen.

1. De gewenste dekking

Een volledige omniumverzekering of mini-omnium laten het prijskaartje uiteraard oplopen. Verzekeringsmaatschappijen raden een volledige omnium aan wanneer u uw auto afbetaalt en tijdens de eerste jaren dat u de wagen bezit. Aanvullende waarborgen zoals rechtsbijstand of een bestuurdersverzekering wegen eveneens op het prijskaartje.

2. Uw leeftijd

Jongeren lopen statistisch gezien het grootste risico op ongevallen. Chauffeurs jonger dan zesentwintig jaar betalen daarom een hogere verzekeringspremie. Bestuurders op leeftijd zitten doorgaans in het zelfde schuitje. Belfius biedt bijvoorbeeld wel tien procent korting voor chauffeurs jonger dan dertig jaar die een cursus defensief rijden hebben gevolgd.

3. Uw woonplaats

Verzekeraars veronderstellen dat bestuurders uit grootsteden meer kans maken op een schadegeval dan plattelandsbewoners. Aangezien verhuizen om die reden ons nogal drastisch lijkt, hebt u dus weinig invloed op die kostprijsfactor.

4. De waarde van uw wagen

Misschien wel de meest voor de hand liggende factor uit het lijstje. Hoe duurder uw wagen, hoe hoger de mogelijke kosten wanneer u bij een ongeval betrokken bent.

Lees ook: Waarom we vaak te veel betalen voor onze autoverzekering

5. De verzekeraar

Aan autoverzekeraars geen gebrek. Het loont om de polissen van verschillende makelaars naast elkaar te leggen. Wie vergelijkt, kan vaak fors besparen. Bekijk hier een overzicht van verschillende spelers op de markt. Sommige verzekeringsmaatschappijen afficheren er ook extra kortingen.

6. Vermogen en gewicht van uw wagen

Hoe vinniger en krachtiger uw auto, hoe hoger de verzekeringspremie oploopt. Verzekeraars gaan er van uit dat u met een echte sportwagen een groter risico op ongevallen loopt dan met een bescheiden stadsautootje.

7. Aantal kilometers

Verzekeringsmaatschappijen als AXA en DVV kennen kortingen toe wanneer u per jaar minder dan tienduizend kilometer aflegt. Andere verzekeraars pakken uit met een verzekering op basis van het exacte aantal gereden kilometers.

8. Bonus-malus

Als u geen ongevallen met schade veroorzaakt, krijgt u korting op uw BA-autoverzekering. Het bonus-malussysteem werkt op een schaal met graden. Rijdt u een jaar zonder een ongeval te veroorzaken, dan daalt uw graad (bonus). Hoe hoger de graad, hoe duurder de autoverzekering. Wanneer u van verzekeraar verandert, dan neemt uw nieuwe maatschappij in de meeste gevallen de bonus-malusgraad van uw vorige verzekeraar over.

9. Veiligheid en milieuvriendelijkheid

Is uw auto uitgerust met snufjes als parkeersensoren, aanrijdingswaarschuwing, voetgangersdetectie of aandachts- en remhulpsystemen? Dan betaalt u bij sommige maatschappijen minder voor uw autoverzekering. Verschillende spelers kennen ook extra kortingen toe wanneer u met een energiezuinige, hybride of elektrische wagen rijdt.

10. Privé- of professioneel gebruik

Wie zich met zijn auto verplaatst om klanten te bezoeken, betaalt veelal meer dan wanneer hij die enkel voor privéverplaatsingen gebruikt.

Conclusie:

Op diverse factoren hebt u zelf weinig tot geen impact. Ongeacht met welke wagen u rijdt: om kosten te vermijden, komt het er in de eerste plaats op aan geen ongevallen te veroorzaken. Het valt altijd aan te raden om uw verzekeringscontract te vergelijken met dat van andere aanbieders op de markt. Voor wie nergens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verkrijgt, biedt het Tariferingsbureau mogelijk een oplossing.

