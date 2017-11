Dit bedrag kunt u lenen voor een huis 08u00 0 Shutterstock Consument U bent klaar voor een belangrijke stap in uw leven: een huis kopen. Op financieel vlak heeft die beslissing een grote impact. Daarom is het interessant om vooraf te weten hoeveel u ongeveer kunt lenen. Uiteindelijk beslist de bank over de limiet, maar minstens even belangrijk is om uw eigen grenzen te kennen. Hieronder alvast enkele belangrijke vragen die u zichzelf best stelt voor u op huizenjacht gaat.

1. Wat is uw maandelijks netto-inkomen?

Banken houden van zekerheid. Als u een vast loon hebt, zijn ze doorgaans gewilliger om een grote som geld te lenen. Heeft ook uw partner een vaste job, dan is dat een extra troef. Zonder werk is het moeilijk om aan een lening te raken.



Om te weten hoever u zelf wilt gaan, bestaat er een handige vuistregel: u houdt best een derde van uw netto-inkomsten opzij om de lening af te betalen. Een andere mogelijkheid is uw huidige kosten in kaart te brengen en met het resterende bedrag uw lening af te betalen. Hou dan wel iets over om onverwachte financiële uitgaven op te vangen of te sparen. Reserveer alleszins een minimumbedrag voor uw levensonderhoud. Uit een studie blijkt dat een alleenstaande in België maandelijks ongeveer 970 euro nodig heeft om rond te komen. Voor koppels is de richtlijn zo'n 1.200 euro.



Verschillen uw inkomsten per maand? Tel dan de inkomens van pakweg een jaar op en neem het gemiddelde. Vergeet ook andere inkomsten niet, bijvoorbeeld als u een appartement verhuurt. Stapt u met concrete plannen naar een bank, neem dan zeker de loonfiches en een uittreksel van uw spaarrekening mee.



2. Hoeveel wenst u te lenen van het totale bedrag?

Uiteraard wil de bank weten welk percentage van het totaalbedrag u wil lenen. Hoe meer u zelf kunt betalen, hoe groter de kans dat de bank het resterende bedrag zal bijleggen. Is uw oog bijvoorbeeld gevallen op een huis van 280.000 euro en kunt u 140.000 euro zelf ophoesten, dan is de kans groter om 140.000 te krijgen dan wanneer iemand net datzelfde bedrag vraagt voor een huis van 200.000 euro.



Goed om te weten: meer dan 80% van het bedrag lenen wordt lastig. Er was zelfs even sprake dat de Nationale Bank hypothecaire leningen van meer dan 80% zou verbieden. Dat is nog altijd mogelijk, maar er komen wel strengere regels voor de berekening van de kapitaalvereisten.



3. Hoelang wilt u lenen?

Veel financiële instellingen laten toe om uw lening over een lange periode af te lossen, tot zelfs 40 jaar. Dat klinkt aanlokkelijk, maar besef dat een langere looptijd inhoudt dat u meer interesten betaalt. Best is om met de bank te bespreken welke looptijd in uw specifieke situatie het meest interessant is.



4. Vergeet niet dat geld lenen ook geld kost

Bovenop het aankoopbedrag voor uw huis komt de rente die de bank aanrekent voor de lening. Ook daar moet u rekening mee houden. Goed nieuws is dat de rente vandaag nog altijd heel laag staat. Sinds 2016 blijft die hangen rond de 2%. Heel wat banken gaan zelfs nog wat lager. Sluit u een lening met vaste rentevoet af, dan blijft dezelfde gunstige rentevoet de hele looptijd gegarandeerd, zelfs als de rente terug de hoogte ingaat.



