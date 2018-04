Disney-bordjes uit de rekken bij Zeeman HA

20 april 2018

11u34

Bron: Belga 0 Consument De Nederlandse firma W&O Product roept plastic eetbordjes met een Disney-motief terug omdat er te veel melamine vrij kan komen en bij de voeding kan belanden. De bordjes zijn verkocht bij Zeeman vanaf januari vorig jaar, meldt de Nederlandse winkelketen.

Bij een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen werd een overschrijding van de melaminelimieten vastgesteld. Bij gebruik van de bordjes kunnen giftige stoffen in de voeding terechtkomen. Dat kan op lange termijn een gezondheidsrisico inhouden voor de consument, luidt het in de terugroeping.

Het gaat concreet om bordjes uit melamine in verschillende kleuren met opdruk van Mickey/Minnie Mouse, Frozen, Paw Petrol, Cars, Avengers, Spider man, Princess en LionGuard. De bordjes van het merk Trudeau werden bij Zeeman in België verkocht onder de benaming 'Disney bordje'. De bordjes hebben de seizoenscode 011700, 061700, 091700 of 111700 op het etiket op de achterzijde. Wie zo'n bordje kocht, kan dat zonder aankoopbewijs terugbrengen naar de winkel voor volledige terugbetaling. Ook wie een bordje heeft waar geen etiket meer van is, wordt uit voorzorg aangeraden om het terug te brengen naar de winkel.

Het is niet de eerste gelijkaardige terugroeping van de bordjes van die producent bij Zeeman. Begin deze maand en eind oktober vorig jaar werden reeds bepaalde Disney-bordjes teruggeroepen.