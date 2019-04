Digitale woonkredieten? Dit zijn de voor- en nadelen Kurt Deman

03 april 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De digitale (r)evolutie zet zich in de bankensector onverminderd verder. Waar het online woonkrediet lange tijd enkel de biotoop was voor internetbanken Keytrade Bank en Hello bank!, springt KBC nu als eerste grootbank in de dans. De klant kan er zijn woonkrediet volledig digitaal simuleren en zelfs afsluiten zonder zijn lokale adviseur te bezoeken. Best handig, maar biedt die aanpak ook voordelen voor u als klant?

De meeste banken pakken al enkele jaren uit met een online woonsimulator. Die presenteert een indicatief voorstel, gevolgd door de uitnodiging voor een toelichting op kantoor. Enkel Keytrade Bank en Hello bank! gingen tot voor kort een stap verder met de mogelijkheid om het woonkrediet ook online te finaliseren.

Hoe werkt het?

KBC stapt nu als eerste grootbank mee op die trein: als klant kan u een gepersonaliseerde simulatie uitvoeren en de haalbaarheid van de gepersonaliseerde rentevoet checken, en dan zou de bank u - binnen 10 minuten, zeggen ze - laten weten of ze u een woonkrediet verstrekken, en zo ja, onder welke voorwaarden. Stel dat u dat aanvaardt, dan wordt een expert ingeschakeld, en voor de verdere afhandeling mag u kiezen of u dat online dan wel in een kantoor gaat doen.

Voordelen

Het grootste voordeel van deze formule? Dat is ongetwijfeld de afhandelingssnelheid. Wie zelf al op huizenjacht ging, weet hoe snel aantrekkelijke en goed geprijsde woningen voor uw neus kunnen wegglippen. Via digitale weg snel kredietzekerheid bekomen, kan dus echt wel een troef zijn. Ook handig is dat u niet langer gebonden bent aan de kantooruren en gewoon thuis alles kan afhandelen.

Beperkingen

KBC claimt dat de berekeningen van de online kredietvoorstellen identiek verlopen als in een kantooromgeving. Wie hoopte dat minder persoonlijke inbreng in extra gunstige voorwaarden zou resulteren, heeft het dus mis. En ook belangrijk om rekening mee te houden: u kan het digitale tariefvoorstel niet achteraf op kantoor nog eens gaan heronderhandelen. Uit onze eigen cijfers weten we bovendien dat maar 53 procent van de bankklanten mobiel bankierde in 2018. Woonleningen gaan meestal niet om kleine bedragen: het is dus nog maar de vraag welk deel van de bevolking staat te springen om zulke zaken digitaal en op afstand te regelen. Voor ons als klant zal het vooral een interessant verhaal worden wanneer ook de andere grote banken mee op de carrousel stappen, want dan komt er sowieso meer transparantie.

