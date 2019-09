Digitale meter: wanneer bent u aan de beurt? Kurt Deman

19 september 2019

10u45

Bron: mijnenergie.be 2 Energie De Vlaamse energienetbeheerder Fluvius startte begin juli met de uitrol van de veelbesproken digitale meter. De Vlaamse energienetbeheerder Fluvius startte begin juli met de uitrol van de veelbesproken digitale meter. Intussen zijn er al 60.171 geïnstalleerd . Of u dat nu fijn vindt of niet, vroeg of laat is ook uw woning aan de beurt.

De digitale of slimme meter meet, net als de huidige analoge verbruiksmeter, uw energieverbruik. Het grote verschil schuilt in de ingebouwde communicatietechnologie. Die maakt het mogelijk om gegevens te verzenden en te ontvangen. Een voordeel daarvan is dat het toestel de meterstanden automatisch doorstuurt naar de netbeheerder. Daarnaast registreert de digitale meter de hoeveelheid energie die eigenaars van hernieuwbare energievoorzieningen verbruiken en injecteren.

Wanneer bent u aan de beurt?

De uitrol van de digitale meters in Vlaanderen gebeurt volgens een nauwgezette planning, die ook na te lezen is op de website van Fluvius. Eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter (elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt, nvdr) zijn eerst aan de beurt. Ook wie net een woning aan het bouwen is mag snel bezoek van een installateur verwachten.

Tegen 2022 zouden al 1,8 miljoen digitale meters actief moeten zijn. Dat is wel minder snel dan het oorspronkelijke voornemen vanuit Europa om tegen 2020 80% van de woningen met zo’n digitale meter uit te rusten. Trouwens: wie sneller aan de beurt wil zijn, kan zelf een installatie aanvragen, al is dat niet kosteloos.

Wat als u weigert?

Uit de cijfers die Fluvius net vrijgaf blijkt dat tot nu toe 516 mensen weigerden om de meter te laten plaatsen. Dat is minder dan 1% van de voorziene installaties. Energieregulator VREG benadrukt op haar website nogmaals dat u die plaatsing eigenlijk niet mág weigeren.

In Nederland bestaat die mogelijkheid wel, maar daar werken ze volgens de VREG met andere en oudere digitale meters. “De digitale meters in Vlaanderen zijn nieuwer en zijn sowieso allemaal vanop afstand uitleesbaar,” klinkt het bij VREG. Een advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen uit oktober 2017 verwijst naar een voorontwerp waarin staat dat weigeraars een afsluiting riskeren, maar zo hard wil men het in eerste instantie kennelijk toch niet spelen.

Zo liet Frank Vanbrabant, de topman van Fluvius, eerder al optekenen dat het energiedistributiebedrijf niet over politionele bevoegdheden beschikt. Zij zijn dus ook niet van plan om in geval van weigering de politie of een deurwaarder ter plaatse te sturen. Fluvius contacteert klanten die bedenktijd vragen na een tijdje gewoon opnieuw om een nieuwe afspraak te maken. Over wat hardnekkige weigeraars nu exact riskeren, blijft het dus voorlopig koffiedik kijken.

Wie voelt zich benadeeld?

De invoering van de digitale meter is al van in het begin voer voor stevige discussie. Vooral eigenaars van zonnepanelen voelen zich benadeeld. De slimme meter registreert afzonderlijk de hoeveelheden elektriciteit die uit het net haalt en de hoeveelheden die u injecteert. U kunt uw teller dus niet langer naar nul laten terugdraaien en betaalt voor de energie die u van het net verbruikt.

De overheid wil de eigenaars van zonnepanelen op die manier stimuleren om hun opgewekte energie en verbruik op elkaar af te stemmen: als u vooral verbruikt wanneer de zon schijnt, is dat voordeliger. U hoeft dan wel niet langer het prosumententarief te betalen. In Vlaanderen heeft iedereen die zijn installatie voor 2021 in gebruik neemt, de keuze: vijftien jaar lang genieten van het bestaande systeem met prosumententarief of de nieuwe tariefregeling aanvaarden.

Wat kost de digitale meter?

De netwerkbeheerders nemen de opstartkosten op zich en rekenen die door aan de gebruikers onder de noemer ‘tarieven voor het gebruik van het net’. Fluvius schat voor een gemiddeld gezin een extra van ongeveer 15 euro per jaar voor elektriciteit en 12 euro per jaar voor aardgas. Een rationeler energieverbruik zou dat moeten compenseren.

