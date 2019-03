Digitale meter: dit zijn de gevolgen voor eigenaars van zonnepanelen Kurt Deman

06 maart 2019

08u30

De komst van de digitale elektriciteitsmeter beroert de gemoederen. Vooral eigenaars van zonnepanelen vrezen een hogere energiefactuur. Niet geheel terecht, bleek onlangs uit de online simulator van energieregulator VREG. Wie een maximaal rendement uit zijn zonnepanelen beoogt, zal zijn verbruiksgewoontes wel moeten veranderen. Energievergelijker mijnenergie.be legt uit hoe u dat doet en hoe u in afwachting nu al fors kunt besparen.

Het huidige systeem

Eigenaars van zonnepanelen beschikken vandaag over een terugdraaiende teller. De distributienetbeheerder kan er niet uit afleiden hoeveel elektriciteit u opwekt en hoeveel u van het distributienet afneemt. Staat de teller bij de jaarfactuur op nul, dan betaalt u geen netkosten. Uiteindelijk zijn het de consumenten zonder zonnepanelen die de kosten dan dragen. De overheid voerde in 2015 het prosumententarief in, om de eigenaars van zonnepanelen toch te laten betalen voor de diensten van de distributienetbeheerder.

Het toekomstige systeem

Bij de digitale meter verloopt de afname en de injectie van de stroom gescheiden. De distributienetbeheerder kan nu wel nagaan hoeveel stroom eigenaars van zonnepanelen van het net halen. Op die afname geldt het distributienettarief, ook al compenseert u die afname door op een ander moment energie op te wekken. Het prosumententarief zou logischerwijze wegvallen.

Zonder pardon: we krijgen een digitale energiemeter en er hangt een prijskaartje aan

Inzetten op onmiddellijke consumptie

Het ideale scenario bestaat erin opgewekte energie meteen te consumeren, waardoor u minder energie van het net hoeft af te nemen. U stelt toestellen als uw vaatwasmachine, wasmachine en droogkast dan best in werking wanneer de zon schijnt. Apparaten met startuitstelfunctie helpen een handje, terwijl eigenaars van elektrische auto’s hun oplaadmomenten best strategisch inplannen. Voor wie de investering in zonnepanelen overweegt, is het aangewezen om die over (verschillende zijden van) het dak te verdelen, waardoor u een langere periode energie opwekt.

De gevolgen

Het goede nieuws is dat het niveau van zelfconsumptie niet erg groot hoeft te zijn om minder te betalen dan met het prosumententarief het geval was. Een eigen verbruik van 25 tot 35 procent zou moeten volstaan. Meer dan 27.000 Vlamingen gingen het effect na via de online simulator van energieregulator VREG. 60 procent van de eigenaars van zonnepanelen zou minder betalen met een digitale meter ten opzichte van het prosumententarief. Van de 40 procent die meer betaalt, blijven de gevolgen hoofdzakelijk beperkt tot enkele euro’s per maand.

Debat nog gaande

De enige zekerheid is momenteel dat nog niks helemaal vaststaat. De streefdatum van 1 juli lijkt almaar moeilijker haalbaar. Over de concrete regeling voor de eigenaars van zonnepanelen heerst nog altijd onduidelijkheid in politieke hoek. Het is raadzaam om in afwachting na te gaan hoe u nu maximaal bespaart. Dat kan door uw energietarieven te vergelijken met het meest voordelige aanbod op de markt.

