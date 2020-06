Digitaal bankieren in de lift, maar welk kostenplaatje hangt eraan vast? Kurt Deman

02 juni 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De coronacrisis en de quarantainemaatregelen hebben ook onze financiën digitaal gerevolutioneerd. Volgens bankenfederatie Febelfin verdubbelde het aantal contactloze betalingen met kaart op slechts enkele weken tijd, en de bankautomaten werden amper gebruikt. De coronacrisis en de quarantainemaatregelen hebben ook onze financiën digitaal gerevolutioneerd. Volgens bankenfederatie Febelfin verdubbelde het aantal contactloze betalingen met kaart op slechts enkele weken tijd, en de bankautomaten werden amper gebruikt. Spaargids.be ging na welke impact die snelle(re) digitalisering heeft op onze bankkosten.

De digitale tendens tekende zich natuurlijk al af lang voor de start van de coronacrisis. Eind 2019 stond de teller voor mobiel bankieren op 8,1 miljoen abonnementen. Dat laat zich ook voelen bij het dalende aantal afhalingen aan de bankautomaten: in 2019 haalden de Belgen gemiddeld nog 21 keer geld af, een daling met meer dan een vijfde ten opzichte van 2012. Dat blijkt allemaal uit de (voorlopige) cijfers voor 2019 die bankenfederatie Febelfin op 13 mei publiceerde op haar website*.

Digitaal wint de lockdown

Onze ‘lockdown light’ heeft die digitaliseringsgolf natuurlijk nog verder in de hand gewerkt. Dat wordt in de eerste plaats duidelijk bij de spectaculaire stijging van contactloze betalingen. Na de verhoging van de limieten tot 50 euro begin april, handelde de Belg meer dan 1 op de 4 kaartbetalingen (29%) contactloos af. Dat is een verdubbeling in vergelijking met februari van dit jaar, blijkt uit de cijfers van Febelfin. Door de sluiting van veel winkels nam het aantal kaartbetalingen in een fysiek winkelpunt uiteraard ook af.

Wat kost het ons?

Goed om te weten: aan contactloze betalingen zijn eigenlijk geen extra kosten verbonden. Veel andere bankzaken blijken bovendien goedkoper wanneer u ze online uitvoert.

Aan de hand van drie verschillende krantenprofielen simuleerde Spaargids.be de jaarlijkse bankkosten. En wat blijkt? Die zijn vaak veel duurder voor de ‘traditionele’ klant dan voor de actieve online gebruiker.

(Tekst gaat verder onder de tabel)



Afhalen van cashgeld aan de eigen bankautomaat is meestal ook gratis, maar voor opnames bij een andere bank betaalt u een vergoeding.

Geen ontsnappen aan

Financiële instellingen trekken de tarieven voor hun niet-digitale dienstverlening regelmatig op. Ze willen hun klanten dus blijkbaar nadrukkelijk richting apps en online platformen sturen. Voor ons als consumenten is er dus niet echt ontsnappen aan de de digitale (r)evolutie in het bankwezen. Febelfin benadrukt wel dat het kantorennetwerk nog lang niet op sterven na dood is: met 496 kantoren per miljoen inwoners moet ons land qua densiteit alleen Spanje en Frankrijk laten voorgaan.

Bron: spaargids.be. * Hoe mobiel bankieren een steeds centralere plaats inneemt in het leven van de Belgische consument, 13 mei 2020, Febelfin.