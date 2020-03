Dieselprijs op laagste niveau in 2,5 jaar TMA

31 maart 2020

10u58

Bron: Belga 0 Consument Diesel tanken wordt woensdag opnieuw goedkoper. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs van een liter diesel (B7) zakt 2,5 cent tot 1,2730 euro per liter. Het gaat om de laagste prijs in meer dan 2,5 jaar.

Het is van juli 2017 geleden dat de diesel nog zo goedkoop was. De olieprijzen zijn al weken zwaar aan het dalen, als gevolg van de coronacrisis en een prijzenoorlog tussen olieproducerende landen. Benzine wordt woensdag een fractie duurder. De maximumprijs voor benzine 95 (E10) stijgt 0,1 cent tot 1,1680 euro per liter, ook voor benzine 98 (E5) komt er 0,1 cent per liter bij tot 1,2450 euro per liter.

