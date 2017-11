Dieselprijs naar hoogste niveau in meer dan drie jaar Redactie

12u09

Bron: Belga Consument De maximumprijs van diesel en die van lpg gaan morgen omhoog. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Wie diesel tankt, betaalt vanaf morgen maximaal 1,386 euro per liter. Dat is het hoogste niveau sinds midden oktober 2014, zo blijkt uit gegevens op de website van de Belgische Petroleum Federatie. De nieuwe maximumprijs ligt 1,5 cent per liter hoger dan de huidige.

Ook lpg wordt duurder. De maximumprijs stijgt met 0,6 cent per liter naar 0,565 euro per liter.

Vandaag werden benzine en stookolie al duurder. De prijsstijgingen hebben te maken met de evolutie van de olieprijzen op de internationale oliemarkten.