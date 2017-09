Dieselprijs naar hoogste niveau dit jaar EB

10u08

Bron: Belga 0 Photo News Consument Diesel tanken wordt morgen iets duurder. Dat meldt de FOD Economie - Algemene Directie Energie. De dieselprijs staat dan op het hoogste niveau dit jaar. De maximumprijs voor een liter diesel stijgt dan met 2 eurocent, tot 1,358 euro.

De prijsstijging is een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.



De hoogste dieselprijs tot nu toe dit jaar werd in april genoteerd, met 1,351 euro per liter, zo blijkt uit de gegevens van Belgische Petroleum Federatie. Sinds begin juli zit de dieselprijs grosso modo in stijgende lijn, nadat die gezakt was tot 1,264 euro per liter.