Diesel wordt beetje goedkoper KVE

10 juli 2018

11u30

Bron: Belga 0 Consument Diesel tanken wordt morgen een klein beetje goedkoper. De maximumprijs daalt dan naar 1,536 euro per liter, 0,5 cent per liter minder dan vandaag. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vandaag.

De prijsdaling zou normaal iets groter zijn, maar opnieuw wordt het cliquetqsysteem toegepast. Daarbij wordt een deel van de prijsdaling ongedaan gemaakt door de bijzondere accijns te verhogen.

Het is de zevende keer dat het cliquet dit jaar wordt toegepast. Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.