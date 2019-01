Diesel tanken vanaf donderdag opnieuw duurder HR

16 januari 2019

10u54

Bron: Belga 0 Consument Diesel (B7) tanken wordt donderdag duurder. De maximumprijs stijgt dan met 1,5 cent tot 1,4960 euro per liter. Dat blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie.

Aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

