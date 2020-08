Diesel tanken goedkoper vanaf morgen kg

27 augustus 2020

10u59

Bron: Belga 62 Consument De maximumprijs van diesel gaat vrijdag omlaag. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan nog maximaal 1,359 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst vandaag.

Het gaat om een daling met 1,2 cent per liter. Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

