Diesel nooit eerder zo duur: 1,609 euro per liter Redactie

01 oktober 2018

12u29

Bron: Belga 16 Consument Diesel was nooit eerder zo duur. Een liter kost vanaf morgen maximaal 1,609 euro. Het gaat om een stijging met 4,2 cent, meldt de federale overheidsdienst Economie. Het vorige record dateert van 13 oktober 2012. De diesel steeg die dag tot 1,6 euro per liter.

Bij benzine 95 E10 komt er zaterdag 0,5 cent bij tot een maximumprijs van 1,535 euro per liter. De maximumprijs van super 98 gaat 0,4 cent hoger tot 1,612 euro per liter. Lpg tot slot gaat plus 2,8 cent naar 0,658 euro per liter.

Naast de schommelingen van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten spelen nog enkele andere elementen. Zo is er de semestriële indexering van de distributiemarges en ook de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden.