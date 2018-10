Diesel, Euro 95 en Euro 98 verdwijnen. Voortaan tanken we B7, E10 en E5 SPS

03 oktober 2018

11u07

Bron: Belga 564 Consument Niet schrikken wanneer u vanaf 12 oktober geen diesel of benzine meer vindt in het tankstation. Die dag wijzigen immers de etiketten voor benzine en diesel. Diesel wordt B7, benzine 98 wordt E5.

De brandstofetiketten veranderen in heel de Europese Unie. "Er is geoordeeld dat consumenten er voordeel zullen uit halen indien ze overal in Europa dezelfde etiketten zullen zien. Nu is er te veel verwarring", legt Chantal De Pauw uit, woordvoerster van de federale overheidsdienst Economie.

De gele en groene labels verdwijnen. In de plaats komen witte etiketten met zwarte belettering. Voor benzines worden de etiketten rond, voor diesel vierkant en LPG wordt een ruit. De benaming wijzigt grondig: benzine 98 wordt E5, benzine 95 wordt E10 en diesel wordt B7. LPG blijft LPG.

Of de nieuwe benaming niet voor verwarring zal zorgen bij de mensen? "Het zal wellicht even aanpassen zijn. Maar er komt een overgangsperiode waarop beide benamingen zullen worden gebruikt. Er komt ook een online informatiecampagne."

De nieuwe etiketten zullen worden gebruikt op nieuwe voertuigen (aan de tankdop en in de gebruiksaanwijzing), in de tankstations (op de pomp en het brandstofpistool) en bij de autodealers.

Niet voorgoed

Het is volgens de Belgische Federatie van brandstoffenhandelaars Brafco niet zo dat de benamingen diesel en benzine nu voorgoed verdwijnen. "De woorden diesel en benzine zijn niet verbannen. Zeker in het begin zullen de pomphouders ook nog de benamingen diesel en benzine vermelden", verzekert Johan Mattart van Brafco.

Brafco vindt de uniforme benaming een goede zaak, zeker nu naast de traditionele diesel ook andere dieselvarianten worden aangeboden. Minder gelukkig zijn de pomphouders met de prijs van de stickers die het Bureau voor Normalisatie (NBN) aanrekent. "Drie euro per sticker! Ze profiteren van de situatie omdat ze een monopolie hebben", aldus nog Mattart.

Hoe zien de etiketten eruit?

Er bestaan specifieke modellen van etiketten voor benzine-, diesel- en gasvormige brandstoffen.

• Benzine

Het etiket voor een brandstof van het type ”benzine“ is cirkelvormig. De ”E“ gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de benzine bevat.

• Diesel

Het etiket voor een brandstof van het type “diesel” heeft de vorm van een vierkant. De “B” gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de diesel bevat. XTL betekent synthetische diesel.

• Gasachtige brandstoffen

Het etiket voor een brandstof van het type “gas” heeft de vorm van een diamant. Het betreft waterstof, cng, lpg en lng.

Het etiket moet worden aangebracht op de nieuwe voertuigen en op de brandstofpompen van het type benzine, diesel, waterstof (H2), gecomprimeerd aardgas (CNG), vloeibaar aardgas (LNG) en vloeibaar petroleumgas (LPG) in alle tankstations binnen de Europese Unie, op een voor de consumenten duidelijke en zichtbare manier, vanaf 12 oktober 2018.

Aangezien het een conformiteitsdatum betreft, moeten de voertuigconstructeurs en de uitbaters van tankstations reeds in de loop van een overgangsperiode die aan deze datum voorafgaat, beginnen met de invoering van de etiketten.