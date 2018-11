Diesel en benzine binnenkort goedkoper HR TTR

14 november 2018

11u30

Bron: Belga, ANP 146 Consument De olieprijzen gaan in rap tempo omlaag. Dinsdag was tussentijds sprake van prijsdalingen van meer dan 6 procent. Zulke stevige prijsveranderingen komen niet vaak voor op de oliemarkt. Waarschijnlijk worden benzine en diesel aan de pomp komende tijd ook goedkoper.

Inmiddels wordt er voor een vat Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, zo'n 66 dollar (zo’n 58 euro) gerekend. De prijs van een vat Brentolie zakte vrijdag al door de grens van 70 dollar (zo’n 62 euro). Begin oktober bereikte de olieprijzen nog het hoogste niveau in vier jaar. Voor Brent lag de piek toen op dik 86 dollar (zo’n 76 euro) per vat.

De prijsdalingen komen mede door de toestemming die acht landen hebben gekregen van de Verenigde Staten om toch olie te blijven kopen van Iran, na het ingaan van de Amerikaanse sancties tegen het land. De Amerikaanse olieproductie en voorraden zitten de laatste tijd bovendien in de lift.

Prijzen

De maximumprijs van benzine gaat morgen omlaag, voor de vierde keer in een maand tijd. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vandaag. Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt dan hoogstens 1,44 euro per liter. Dat is 2,5 cent per liter minder dan nu. De benzineprijs staat nog altijd op het laagste niveau sinds eind maart.

De maximumprijs van benzine 98 E10 kent een gelijkaardige daling, tot 1,528 euro per liter. Ook lpg tanken wordt goedkoper. De maximumprijs van lpg komt morgen te liggen op 0,541 euro per liter (-2,2 cent per liter).

Verdere daling?

Maar terwijl het aanbod aan olie ruim is, heeft oliekartel OPEC zijn verwachtingen voor de vraag naar olie juist naar beneden bijgesteld. Landen van de OPEC zijn zelfs al met plannen gekomen om de productie te verlagen om daarmee de prijs te stutten. Dat laatste is tegen het zere been van president Donald Trump, die lage olieprijzen als een zegen ziet. Volgens hem zouden de prijzen, gelet op de huidige voorraden, nog verder moeten dalen.