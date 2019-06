Exclusief voor abonnees Dierenarts test gezonde hondenbrokken uit de supermarkt: slechts drie doorstaan de proef Kristel Mauriën

22 juni 2019

18u50

Bron: Content redactie 52 Consument In de supermarktrekken met dierenvoeding vind je tal van merken droogvoer voor honden. Maar welke zijn nu gezond? Dierenarts Ellen Lombaerts en haar trouwe viervoeter Miep scheiden het kaf van het koren. “Het grootste probleem bij hondenbrokken is dat het lang niet altijd duidelijk is welke ingrediënten erin zijn verwerkt en in welke verhoudingen.”

Honden krijgen dagelijks heel wat extraatjes verorberen: van hondenkoekjes over kauwbenen tot tafelresten. Voor de basisvoeding kiezen de meeste baasjes voor verse voeding, blikvoer of droogvoer, al zijn hondenbrokken of droogvoer veruit het populairst. “Het is goedkoop, bewaart lang, hoeft niet in de koelkast én helpt tandplak- en tandsteenvorming tegen te gaan”, verklaart dierenarts Ellen Lombaerts hun populariteit. “Maar net zoals bij de mens is het ook voor de hond belangrijk dat zijn voeding evenwichtig is samengesteld. Een gebalanceerde maaltijd voor een volwassen hond bestaat uit 25 à 28 % eiwitten, 40% koolhydraten, vezels en 15% — idealiter onverzadigde — vetten.”

