Diependaele: "Kritiek op zwarte lijsten voor huurders en verhuurders is wat voorbarig” SVM

06 januari 2020

14u52

Bron: Belga 0 Consument “De kritiek op de mogelijke invoering van een zwarte lijst met malafide huurders en verhuurders is wat voorbarig.” Dat zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Vlaanderen onderzoekt slechts de mogelijkheid om zo'n lijst in te voeren en bovendien zou dat pas voor 2023 zijn, klinkt het.

Vlaanderen wil nagaan of het een dynamische lijst kan invoeren van malafide huurders en verhuurders. Dat werd afgesproken in het Vlaams regeerakkoord en staat ook in de beleidsnota van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. De lijst moet voorkomen dat verhuurders achterblijven met een betaalachterstand en moet huurders waarschuwen voor eigenaars die niet helemaal koosjer zijn.

Het Huurdersplatform, dat de belangen van huurders verdedigt, is tegen. "Wij zijn geen vragende partij", klinkt het in ‘Het Laatste Nieuws’. Volgens de huurders zal zo'n lijst de problemen niet oplossen. Ook ERA formuleert bedenkingen, al staat de residentiële vastgoedmakelaar in principe wel achter het initiatief.

“Nog geen concrete stappen”

Volgens Diependaele is de kritiek echter wat voorbarig. "In de beleidsnota staat dat we zullen onderzoeken of we dat kunnen invoeren", zegt hij. Concrete stappen zijn er nog niet gezet, op een overlegmoment met verhuurders na. "We staan open voor overleg met alle betrokken actoren. De lijst moet namelijk zowel de huurders, verhuurders als vastgoedmakelaars helpen hun belangen te verdedigen", klinkt het.

Diependaele benadrukt nog dat het een dynamische lijst zou moeten worden, waar huurders en verhuurders dus ook weer af kunnen als de problemen opgelost zijn. De eventuele invoering is pas voorzien voor 2023. "Het is ook niet de bedoeling dat iemand die één of twee keer te laat betaalt op een zwarte lijst komt. Het gaat echt om recidivisten die het systeem misbruiken.”