Dienstencheques vanaf 1 maart jaar geldig LH

15 februari 2019

11u45

Bron: Belga 0 Consument Vanaf 1 maart 2019 zullen dienstencheques een jaar lang geldig zijn in plaats van acht maanden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Dienstencheques zijn vandaag acht maanden geldig. En nogal wat mensen verliezen die termijn wel eens uit het oog. Het afgelopen jaar zijn ongeveer een half miljoen dienstencheques vervallen geraakt. Op een totaal jaarlijks bedrag van 1,1 miljard euro dat aan dienstencheques uitgegeven wordt, gaat het om 5 miljoen euro dat niet besteed wordt. "Geld dat je hebt uitgegeven en waar je niets voor terugkrijgt, moeten we altijd proberen voorkomen", zegt minister Muyters.

Daarom wordt de geldigheidsduur van de cheques vanaf 1 maart verlengd naar een jaar. De oude geldigheidsperiode van acht maanden is een erfenis van het oude federale systeem. "Ik ben er nooit achter gekomen waar die termijn van acht maanden nu precies vandaan komt. Als ik me informeer, hoor ik vooral redenen die van praktische of organisatorische aard zijn. Omdat een termijn van een jaar makkelijker is voor de gebruikers, wijzig ik de regeling en zullen dienstencheques die je vanaf 1 maart 2019 aankoopt, 1 jaar geldig zijn", aldus Muyters.

Nieuw systeem

Hoewel het systeem met dienstencheques bijzonder populair is, wil minister Muyters wel sleutelen aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. "Cheques zijn met de technologie van vandaag stilaan een achterhaald systeem aan het worden. We denken er bijvoorbeeld over na om prestaties achteraf te laten factureren in plaats op voorhand cheques aan te kopen en dan in te ruilen.”