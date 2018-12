Dienstencheques langer geldig: dit jaar half miljoen stuks vervallen jv

12 december 2018

08u46

Bron: belga 0 Consument Vanaf begin volgend jaar zullen dienstencheques in Vlaanderen een jaar lang geldig zijn, in plaats van acht maanden. Dat heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aangekondigd bij De Inspecteur op Radio 2.



Dienstencheques zijn vandaag acht maanden geldig, zowel de papieren als de elektronische versies. En nogal wat mensen verliezen die termijn wel eens uit het oog. Het afgelopen jaar zijn ongeveer een half miljoen dienstencheques vervallen geraakt, die 9 euro per stuk kosten. "Voor die mensen is dat veel geld", erkent minister Muyters. "Maar ten opzichte van het totale aantal dienstencheques dat per jaar wordt gekocht, gaat het om nog geen half procent."

De minister trekt vrijdag naar de ministerraad met zijn voorstel om de vervaltermijn op te trekken naar een jaar. Wellicht zal die nieuwe termijn ingaan rond maart-april volgend jaar. Muyters oppert dat op termijn zou kunnen worden nagedacht over een ander systeem, waarbij bijvoorbeeld het principe van facturatie wordt gehanteerd. Maar dat is op organisatorisch vlak een totaal ander systeem.