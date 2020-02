Deze tarieven heeft Batibouw in petto voor woonleningen Johan Van Geyte

25 februari 2020

08u21

Bron: spaargids.be 0 Sparen Over enkele dagen gaat de bouwbeurs Batibouw weer van start. Niet enkel een interessante periode voor bouwers in spe; ook wie een betaalbare Over enkele dagen gaat de bouwbeurs Batibouw weer van start. Niet enkel een interessante periode voor bouwers in spe; ook wie een betaalbare woonlening zoekt, kan er gouden zaken doen.

Goedkoopste woonlening

Verwacht nu niet dat we even snel kunnen aanduiden bij welke financiële instelling u de allergoedkoopste woonlening zal vinden. Veel hangt namelijk af van het percentage van de woning dat u wil lenen, van het feit of u bereid bent om ook uw brandverzekering af te nemen via de bank en van uw terugbetalingscapaciteit.

Bovendien is er meestal ook een verschil tussen de rentevoeten die de banken afficheren en de tarieven die ze effectief toekennen. Als u een idee wil krijgen van de huidige situatie: volgens een overzicht van Immotheker, leenden mensen die 80% van de waarde van de woning moesten lenen en hierbij kozen voor een krediet met een vaste rente op 20 jaar, aan een tarief van 1,60%. Wie koos voor een lening met een rente die elk jaar kan worden aangepast, betaalde zelfs maar 1,10%.

Toch zijn er ook banken die online al meteen een gepersonaliseerde rente geven. Dat is onder meer zo voor wie klant is bij KBC of voor wie een woonkrediet aanvraagt via Hello bank! en Keytrade Bank.

Uw beste optie is om online regelmatig de diverse aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Zeker bij woonleningen loont die tactiek, omdat zelfs een kleine vermindering al snel uitmondt in een besparing van honderden euro’s. Bij schrijven scoorden vooral Beobank en KBC goed wat betreft leningen met een vaste rente, voor kredieten met een variabele rente kwam onder meer Argenta naar voor.

Tegenstrijdige tendensen

Het wordt dus spannend om de komende dagen in de gaten te houden hoe scherp de banken de strijd om nieuwe klanten gaan maken. Er zijn namelijk ook wel wat tegenstrijdige tendensen.

Ten eerste is er wel de politiek van goedkoop geld die door de Europese Centrale Bank wordt gevoerd. Die zorgt er onder meer mee voor dat banken die hun geld beleggen in Belgische staatsobligaties met een resterende looptijd van tien jaar een negatieve rente krijgen. Anders gezegd: ze moeten rente betalen in plaats van te krijgen. Als ze dan aangetrokken spaargeld kunnen omzetten in woonleningen en hiervoor nog een rente kunnen krijgen, hoe bescheiden ook, is dat meegenomen.

Maar, aan de andere kant speelt de vraag van de Nationale Bank van België aan de commerciële banken om hun leningen met de nodige voorzichtigheid te verstrekken en erover te waken dat hun marges voldoende zijn. Dat zou hen toelaten om er voldoende aan te verdienen, zodat ze eventuele wanbetalingen van hun klanten kunnen opvangen. Geen onnodige luxe: de jongste jaren is de schuldenlast van de gezinnen behoorlijk gestegen, zodat hun buffer om tegenslagen op te vangen kleiner is geworden.

Renovatielening

Als u op zoek bent naar een financiering voor een renovatie, is het iets gemakkelijker. Daarvoor komen de toegepaste tarieven namelijk vaker overeen met de geafficheerde tarieven.

Wie bijvoorbeeld 15.000 euro wil lenen op 36 maanden, vindt het beste aanbod momenteel bij KBC. Een rentevoet van 2,50% leidt er naar maandelijkse afbetalingen van 432,73 euro, waardoor u op het einde van de rit 578,28 euro aan intresten betaald zal hebben. Andere goedkope aanbieders zijn Cetelem, Beobank, bpost bank en Mozzeno.com, alle met een tarief van 2,99%.

Energielening

Denkt u momenteel aan groene investeringen, zoals zonnepanelen of interventies om uw huis beter te isoleren? Dan bent u wellicht nóg goedkoper af met een energielening.

Momenteel afficheert bpost bank hier de laagste tarieven voor dergelijke leningen. Voor een krediet van 15.000 op 36 maanden betaalt u er 1,59%, wat resulteert in afbetalingen van 426,88 euro en een totale intrestfactuur van 367,68 euro. KBC en Cetelem scoren met een tarief van 1,89% eveneens goed.

