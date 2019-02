Deze tarieven heeft Batibouw in petto voor woonleningen Johan Van Geyte

26 februari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument De bouwbeurs Batibouw loopt op dit moment in de Brusselse Heizelpaleizen, en dat is altijd een interessante periode voor wie net op zoek is naar een De bouwbeurs Batibouw loopt op dit moment in de Brusselse Heizelpaleizen, en dat is altijd een interessante periode voor wie net op zoek is naar een woonlening renovatielening of energielening . Veel banken maken immers gebruik van de beurs om kortingen en promoacties aan te bieden.

Snel aanduiden waar u de goedkoopste lening vindt, is nooit eenvoudig. Het tarief dat u uiteindelijk krijgt, kan sterk variëren naargelang o.a. deze criteria:

* Kiest u voor een vaste of variabele rente?

* Leent u meer of minder dan 80 procent van de waarde van uw pand?

* Bent u bereid om uw loon op een rekening bij de kredietgevende bank te laten toekomen?

* Neemt u ook een brandverzekering of een schuldsaldoverzekering bij die bank?

* En beschikt u over stevige onderhandelingsskills?

Meestal is er ook een verschil tussen de rentevoeten die de banken afficheren en de tarieven die ze effectief toekennen. In november leenden mensen die kozen voor een krediet met vaste rente op meer dan 10 jaar gemiddeld tegen 1,95 procent. Wie koos voor een lening met een rentevoet die elk jaar kan worden aangepast, betaalde gemiddeld 1,57 procent. Als we naar het verleden kijken, zitten we dus nog steeds met historisch lage rentes.

Gepersonaliseerde rente

Toch zijn er banken die online al meteen een gepersonaliseerde rente geven. Dat is onder meer zo voor wie klant is bij KBC of voor wie een woonkrediet aanvraagt via Hello bank! en Keytrade Bank. We raden ten sterkste aan dat u zoveel mogelijk diverse aanbieders vergelijkt. Waarom? Omdat zelfs een miniem verschil van 0,01 procent op lange termijn een wezenlijk verschil maakt in de totaalfactuur.

Bekijk hier de voorstellen van andere kredietnemers bij hun bank. Het loont zeker de moeite om de banken die hier goed scoren bij uw onderzoek te betrekken. Momenteel zouden vooral KBC, AXA en ING interessante partners zijn voor leningen met een vaste rente, en ING, AXA en Argenta voor kredieten met een jaarlijks aanpasbare rente.

Lees ook: 0,1 procent renteverlaging op uw woonlening? Dat spaart u duizenden euro’s uit

Renovatielening

Een renovatielening is sowieso een gemakkelijker verhaal: daar bestaan immers vaste tarieven voor. Wil u 15.000 euro lenen op 48 maanden? Dan vindt u momenteel het beste aanbod bij KBC. Een rentevoet van 2,45 procent leidt er naar maandelijkse afbetalingen van 328,20 euro, waardoor u op het einde van de rit 753,60 euro aan intresten betaalde. Andere interessante aanbieders zijn Elantis en Mozzeno (2,48%) en Argenta en Belfius (2,50%). Een extra voordeel aan de renovatielening is dat u er ook geen notariskosten en geen hypotheekkosten bij moet betalen.

Tip: Bekijk hier de goedkoopste renovatieleningen

Energielening

Als u een lening zoekt voor een groene investering (bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen of uw huis isoleren), dan vindt u nog goedkopere leningen. Argenta scoort momenteel het best: voor een krediet van 15.000 op 48 maanden betaalt u er 1,50 procent, wat resulteert in afbetalingen van 426,30 euro en een totale intrestfactuur van 346,80 euro. Belfius (1,55%), bpost bank, Crelan en KBC (alle 1,59%) scoren ook goed.

Tip: Bekijk hier de goedkoopste energiekredieten

Lees ook:

Vijf zaken die je bankier niet altijd vertelt over de woonlening

Zoveel kan u lenen met weinig eigen inbreng

Vlaamse overheid stopt algemene energielening: wat is nu de beste optie?

Bron: spaargids.be