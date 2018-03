Deze tak21-spaarverzekeringen renderen beter dan de spaarboekjes Johan Van Geyte

21 maart 2018

11u45

Bron: spaargids.be 0 Consument Een spaarverzekering vinden die meer dan 2 procent rendement oplevert, heeft iets van zoeken naar de spreekwoordelijke speld in een hooiberg, maar toch zijn er nog enkele. Wij zochten voor u uit welke de top haalde in 2017 en waar u best op let als u spaarverzekeringen met elkaar gaat vergelijken.

Tweedelige opbrengst

De opbrengst van een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een gegarandeerde basisvergoeding. Het tweede deel is een winstdeelneming* die bovenop de gegarandeerde basisrente wordt uitgekeerd, als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat tenminste toelaten.

Op die manier geldt de tak21-spaarverzekering als een geschikte belegging voor mensen die niet willen dat hun gespaarde bedrag deels of volledig verloren kan gaan: de gegarandeerde basisrente hebben ze altijd. Via winstdeelneming kan er dan nog iets extra bijkomen - al is daar dan weer geen garantie over. In slechte tijden is er geen winstdeelname, maar onder nul gaan kan ook niet.

Wat is dan het nadeel? Dat u als spaarder nooit op voorhand weet hoeveel uw spaarverzekering precies gaat opbrengen. Alleen de basisrente is gekend, de winstdeelneming niet. Die wordt pas achteraf bepaald en aan het gespaarde kapitaal toegevoegd.

U kan een tak21-spaarverzekering gebruiken als pensioenspaarverzekering, waardoor het rendement nog verhoogd wordt via de fiscale voordelen. Ze kan ook als gewone spaarformule worden opgestart.

Tip: Tak21-spaarverzekeringen als pensioenspaarverzekering

Rendementen 2017

Voor 2017 zijn een deel van de winstdeelnemingen al bekendgemaakt, zodat we een eerste evaluatie kunnen maken.

Een aantal spaarverzekeringen slagen er dus toch nog steeds in om een globaal rendement (gegarandeerde basisrente + potentiële winstdeelneming) van minstens 2 procent te halen. Zo kwam Vita Pensioen van Federale Verzekering aan 2,30 procent en Self Life Dynamico van Generali aan 2,05 procent. Post Optima Best van bpost en Free Invest Plan van BNP Paribas Fortis scoorden beide 2,00 procent. Toch een veelvoud van de 0,11 procent rente die de meeste spaarboekjes momenteel bieden.

We moeten daar wel een kanttekening bij plaatsen. Zo kunnen sommige bezitters van een tak21-spaarverzekering hogere rendementen halen omdat ze een hogere gegarandeerde rente hebben. Doorgaans worden de winstdeelnemingen in de eerste plaats toegekend aan spaarverzekeringen met een lagere gegarandeerde opbrengst, zodat die toch tot een bepaald percentage opgetrokken kunnen worden. De hogere rendementen krijgen er dan geen extra winstdeelneming bij. Op een en dezelfde tak21-spaarverzekering kunnen diverse gegarandeerde rentes zitten, afhankelijk van het moment waarop er stortingen zijn gebeurd.

De globale opbrengsten voor 2017 liggen iets onder het peil van die van 2016. Toch zijn ook daar uitzonderingen. Bij Baloise scoorden de tak21-spaarverzekeringen beter dan het jaar voordien.

Tip: Vergelijk zelf de tak21-spaarverzekeringen met de hoogste opbrengst

Pas op met de kosten

Wie de opbrengst van spaarverzekeringen wil vergelijken, moet ook opletten om niet misleid te worden, want de verzekeraars geven vaak een brutorendement. Dat houdt geen rekening met de beheersvergoeding die ze zelf jaarlijks afhouden. Zo zakt het rendement op een AG Safe+-spaarverzekering al meteen van 1,90 procent naar 1,40 procent - al is dat in de huidige omstandigheden nog steeds een mooi rendement.

Ook de instapkosten zijn niet ingerekend bij de geafficheerde opbrengsten. Die worden dan ook maar een keer geheven bij de storting, terwijl de spaarverzekering over meerdere jaren loopt. Ook: wie zijn tegoeden minstens acht jaar en een dag laat staan, moet op de opbrengst geen roerende voorheffing betalen.

* Onderlinge verzekeraars zoals Federale Verzekering mogen vanaf nu het begrip winstdeelneming niet meer gebruiken. De reden? Dergelijke maatschappijen hebben geen aandeelhouders; ze zijn in handen van hun verzekerden. In plaats van het woord winstdeelneming gebruiken ze de term ristorno’s. Inhoudelijk verandert er wel niets.

Tip: Liever een tak23-beleggingsverzekeringen? U vindt hier een overzicht.

