Deze tak21-formules hebben het hoogste rendement Johan Van Geyte

11 september 2019

08u30

Bron: spaargids.be 2 Sparen Door de lage rente op spaarrekeningen kijken steeds meer mensen uit naar een alternatief. Een zeer interessante optie is dan een tak21-spaarverzekering. Wat brengt die juist op? En waarop moet u letten?

Een tak21-spaarverzekering biedt een vaste basisrente. Dat geeft - net als bij de spaarrekening - toch een gevoel van zekerheid. Maar er is meer, want bij een tak 21 krijgt u bovenop de basisrente ook een potentiële winstdeelname. Tenminste, wanneer de herbelegging van de storting door de verzekeringsmaatschappij voldoende opbrengt en haar financiële resultaten dat toelaten. Die mogelijkheid wordt jaarlijks bekeken, wat de formule nog extra aantrekkelijk maakt.

Een tak 21 heeft nog iets anders gemeen met het klassieke spaarboekje: ook hier is uw geld tot en met 100.000 euro per instelling en per persoon gewaarborgd door de overheid. Stel dat uw financiële instelling over de kop gaat, dan komt de Belgische staat met uw geld over de brug.

Hoogste gewaarborgde opbrengst

Maar hoe kiest u nu een goede tak21-spaarverzekering? Bekijk eerst eens de aanbiedingen met de hoogste gewaarborgde rente.

Op 2 september 2019 noteerden we daar Vita Pensioen (zonder fiscaliteit) van Federale Verzekering aan de top, met een basisrente van 1,25%. Ruim boven de wettelijke minimumrente van 0,11% van het spaarboekje! Verder gaf ook VDK Safe Life een gewaarborgde rente van 1,25% en kreeg u bij Secure Life van Patronale 1,05%. Andere formules met een hogere basisrente waren Starfix, Fructisafe en Safe 21 (alle Patronale), Fidea Flexibel Saving met 1% en Argenta Life Plan met 0,85%.

Lees wel goed de kleine lettertjes hier: bij de eerste drie geldt de gewaarborgde rente bijvoorbeeld alleen tijdens het lopende jaar. Bij Starfix, Fructisafe en Safe 21 is dat voor acht jaar. Bij Fidea gaat het dan weer over de hele looptijd en bij Argenta tot het einde van het achtste jaar.

Tip: Bekijk hier zelf de tak21-spaarverzekeringen met de hoogste rente.

Hoogste totale opbrengst

Een andere optie is om te kijken naar de formules met de hoogste totale opbrengst.

In dat geval haalden in 2018 Vita Pensioen (zonder fiscaliteit) met 2,30% en Post Optima Best en BNP Paribas Fortis Free Invest Plan met 2,00% de hoogste opbrengsten. Opnieuw opgelet: dit is een analyse die u alleen achteraf kunt maken. Ze houdt immers ook rekening met de ontvangen winstdeelnemingen, en die zijn natuurlijk nooit op voorhand gekend.

Wie wél graag vooruitkijkt, vindt interessante informatie in het zogenaamde ‘key investor document’. Verzekeraars zijn verplicht om dit voor elke spaarverzekering op te stellen. In dat document staan meerdere scenario’s uitgetekend: een pessimistisch, een optimistisch en twee tussenmogelijkheden. In alle scenario’s moet de verzekeraar ook verduidelijken wat de bijhorende kosten (bvb. instapkosten) zijn voor u als spaarder.

Lees ook: Wat is het verschil tussen pensioensparen en langetermijnsparen?

Vergeet de kosten niet

Een groot verschil met een spaarrekening: er zijn kosten verbonden aan inlagen op een spaarverzekering. Zo moet u (behalve voor een pensioenspaarverzekering) rekening houden met een taks van 2% op de stortingen die u doet.

Daarnaast rekenen de maatschappijen doorgaans ook instapkosten aan. Nu de rente laag staat, kunnen die trouwens een behoorlijke hap uit uw rendement nemen. Zoek daarom goed naar een formule met lage kosten.

Meestal rekenen verzekeraars ook uitstapkosten aan als u de stortingen reeds na een korte periode zou opvragen. Eens de eerste vijf jaar voorbij is dat vaak niet langer het geval. Bijgevolg stapt u best maar in een spaarverzekering als u uw geld voldoende lang kunt missen.

En zeer belangrijk: een spaarverzekering is iets waar u best voor acht jaar of langer instapt. Als u immers voor het einde van die periode toch geld wil opvragen, dan moet u roerende voorheffing betalen op de opbrengsten. Doet u dat pas nadien, dan is de opbrengst vrijgesteld.

Begunstigde

Nog dit: een spaarverzekering biedt de mogelijkheid om een begunstigde aan te duiden. Dat is handig mocht u verkiezen dat uw inleg na uw overlijden naar iemand gaat die u zelf heeft uitgekozen. Die begunstiging kunt u trouwens steeds wijzigen, zonder iemand daarover verantwoording te moeten afleggen.

