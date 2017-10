Deze spaarverzekering is een goed alternatief voor de klassieke spaarrekening 08u00

Op zoek naar een alternatief voor een laagrenderende spaarrekening? Dan kan een tak21-spaarverzekering een oplossing bieden. Bij Federale Verzekering, Generali, Patronale, Ethias, BNP Paribas Fortis en bpost bank waren vorig jaar tak21-spaarverzekeringen te vinden die minstens 2,00 procent opbrachten.

Opbrengst in twee delen

Een tak21 is een spaarformule die door een verzekeringsmaatschappij wordt aangeboden, al kan ze ook worden afgesloten aan de loketten van de meeste banken.



De opbrengst van een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is de gegarandeerde rente. Die krijgt de spaarder sowieso. Bovenop die basisrente geven de verzekeraars eventueel nog een winstdeelneming als hun resultaten en de toestand op de financiële markten dat toelaten.



Bij een aantal tak21-formules bedraagt de gewaarborgde rente 0 procent. Dat betekent dat de totale opbrengst in deze gevallen moet komen van de winstdeelneming.



Hoogste rendementen

Een overzicht op Spaargids.be leert dat Vita Pensioen van Federale Verzekering vorig jaar met 2,40% het hoogste totale rendement haalde. Self Lif Dynamico van Generali en Vita Invest Dynamic van Federale Verzekering kwamen aan 2,10%. Secure Life van Patronale volgde met 2,05%. En Certiflex 8 van Ethias, Free Invest Plan van BNP Paribas Fortis en Post Optima Best van bpost bank gaven hun spaarders nog 2,00%.



Hoe de totale opbrengsten dit jaar zullen zijn, is nog niet gekend. De winstdeelneming voor 2017 wordt pas in 2018 toegekend.



Wil u een zo hoog mogelijke gegarandeerde rente, kijk dan na hoelang die garantie loopt. Zo geldt de 1,25% op Vita Pensioen bij Federale Verzekering maar voor 1 jaar. Daarna moet hij opnieuw worden bepaald voor de volgende periode. De meeste garanties lopen echter langer. Zo biedt Argenta op zijn Life Plan momenteel een vaste basisvergoeding van 1,15% tot 31 december van het achtste jaar volgend op het jaar van storting. En bij de Flexx-verzekering van dezelfde maatschappij is er een levenslange gewaarborgde rente van 1,05%.



Een lagere gewaarborgde rente hoeft echter niet altijd een nadeel te zijn. Spaarverzekeringen met een lagere gewaarborgde rente kunnen worden beloond met een hogere winstdeelneming. Ze laat de verzekeraars namelijk toe om de stortingen dynamischer te beleggen.

Fiscaal voordeel

Een tak21-verzekering kan onder meer worden gebruikt om aan fiscaal aangemoedigd langetermijnsparen te doen. Afhankelijk van uw inkomen kunt u dit jaar in een dergelijk contract tot 2.260 euro storten. Het levert u een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag op. Wie het maximum kan sparen, moet op die manier 678 euro minder belastingen betalen.



