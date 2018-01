Deze kenmerken bepalen mee de prijs van je huis of appartement TT

27 januari 2018



Bron: De Tijd 0 Consument Hoe komt de prijs van een huis of appartement in België tot stand? Op het eerste zicht klinkt het logisch dat een garage, een terras of een gerenoveerde badkamer de prijs naar omhoog drijven. Aan de KU Leuven is nu een methode ontwikkeld om te bepalen hoe elk kenmerk van een eigendom de prijs beïnvloeden. Dat schrijft De Tijd.

De vastgoedgroep ERA stelde eerder deze maand de 'ERA-KU Leuven Vastgoedindex' voor. Die bekijkt de woningprijzen doorheen de tijd, maar de prijsinvloed van woonkarakteristieken kunnen worden weggecijferd. Zo kan men de prijsevolutie dan ook corrigeren om geen 'appelen met citroenen' te vergelijken. Uit de eerste resultaten bleek al dat de huizen is ons land de afgelopen tien jaar 3,4 procent goedkoper zijn geworden, wanneer er ook rekening wordt gehouden met de inflatie.

In totaal werden er bij de KU Leuven 100 parameters opgelijst die mee de prijs van een huis of appartement bepalen. De Tijd lijst vandaag de 25 meest relevante op. Zo is een huis met een garage 4 procent duurder dan een vergelijkbaar huis zonder garage. Is er centrale verwarming, dan is dat zelfs goed voor 5,9 procent extra, en een terras levert u standaard 2,6 procent meer op. Elk procent meer woonoppervlakte staat dan weer gelijk aan een prijsstijging van 0,24 procent.

Omgekeerd doet elke kilometer verder weg van de snelweg de waarde van uw huis met 0,7 procent dalen. Anderzijds blijkt de afstand tot een bushalte of treinstation nauwelijks een rol te spelen.

De verschillen gelden trouwens enkel voor een woonhuis. Voor appartementen zijn andere parameters van toepassing, zoals zeezicht dat goed is voor een prijsstijging van 21,9 procent.