Deze groenten en fruit eten we het meest TT

20 april 2018

13u35

Bron: Belga 0 Consument De gemiddelde Belg kocht vorig jaar 38 kilogram verse groenten of één kilogram minder dan in 2016. Het thuisverbruik van fruit steeg licht van 46,6 naar 47 kilogram per hoofd. Dat blijkt uit een bevraging van het marktonderzoeksbureau GfK Belgium bij een panel van 5.000 Belgische gezinnen in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De tomaat blijft de koploper binnen het groenteassortiment met een thuisverbruik van 5,7 kg per capita, gevolgd door wortelen met 5,6 kg per capita en ajuin met 4,4 kg per capita. Vooral de kerstomaten doen het goed. Binnen de top tien wonnen vorig jaar enkel paprika en champignons terrein.

De appel, met de Jonagold op kop, blijft de nummer één in de fruitkorf maar kon zich qua volume niet handhaven en verloor verder marktaandeel aan vooral de bananen. In 2008 kocht de gemiddelde Belg 5,4 kg Jonagold, terwijl dat in 2017 nog 3,3 kg was. Die appelsoort was fors duurder door de mislukte oogst.

Meer geld naar fruit

Door een stijging van de gemiddelde prijs van 2,44 euro per kilogram in 2016 naar 2,51 euro in 2017 bleef de groentebesteding met 95,69 euro per capita op peil. Vers fruit was vorig jaar 4 procent duurder waardoor de fruitbestedingen 5 procent hoger uitkwamen op 122,76 euro.

Een opvallende trend is de opkomst van de maaltijdboxen die aan huis geleverd worden of kunnen afgehaald worden. Die formule is succesvol bij welgestelde alleenstaanden en gezinnen met kinderen. Bijna 3 procent van de Belgen heeft al eens een maaltijdbox besteld.