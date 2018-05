Deze formule van pensioensparen levert het hoogste rendement Johan Van Geyte

22 mei 2018

07u57

Consument De pensioenspaarfondsen in ons land presteren lang niet allemaal even goed. Zo haalde het Metropolitan Rentastro Growth-fonds over de laatste tien jaar een gemiddeld rendement van meer dan 5 procent, terwijl het VDK Pension Fund niet eens aan 3 procent kwam.

Veel of weinig aandelen

Het beste pensioenfonds selecteren is geen evidentie. Zo kan een pensioenspaarfonds het ene jaar perfect bij de best presterende zitten en het jaar nadien bij de minst goede. Idem als we de opbrengsten over een langere termijn bekijken. De top van het klassement over drie jaar tijd en die over tien jaar tijd zien er dan ook niet toevallig anders uit.

Hoe dat komt? Veel hangt af van de beleggingspolitiek van het fonds. Sommige fondsen bevatten veel aandelen, andere houden het meer bij obligaties. In sterke beursjaren zullen die eerste betere prestaties neerzetten dan die laatste, in zwakke beursjaren zal het resultaat waarschijnlijk net omgekeerd zijn.

Rendementen

In onderstaande tabellen zijn voor de afgelopen drie en tien jaar telkens de best presterende drie en de zwakst presterende drie fondsen opgenomen.

Hoe beslist u als spaarder nu in welk fonds u best belegt? Dat hangt grotendeels af van uw beleggingshorizon. Jonge mensen die nog een terugval van de beurzen kunnen opvangen, wordt doorgaans aangeraden te kiezen voor een fonds met meer aandelen. U herkent ze aan benamingen als 'Growth' en 'Dynamic'. Wie al dicht bij zijn pensioenleeftijd staat, kiest vaak beter voor een fonds met meer obligaties, te herkennen aan benamingen met 'Defensive' en 'Stability'.

In bovenstaande tabellen beleggen Metropolitan Rentastro Growth en BNP Paribas B Pension Growth hun vermogen bijvoorbeeld voor 72 à 73% in aandelen en voor 18% in obligaties. Star Fund heeft 68% aandelen en 26% obligaties in portefeuille. Dit zijn dan ook fondsen voor de langere termijn.

Belfius Pension Fund Low Equities en KBC Pricos Defensive scoorden minder goed in bovenstaande tabellen, maar bieden meer zekerheid bij terugvallende beurzen. Beide hebben slechts zo’n 32% aandelen in portefeuille.

TIP: Hier vindt u een volledig overzicht van de rendementen van de pensioenspaarfondsen in ons land.

Fiscaal voordeel

Bovenop de rendementen van het fonds zelf moet u rekening houden met de fiscale voordelen. Op de bedragen die u stort, krijgt u een belastingvermindering van 30%. Aangezien er jaarlijks voor 960 euro mag worden gestort, kan de belastingbesparing oplopen tot 288 euro.

Vanaf dit jaar is er bovendien een mogelijkheid om tot 1.230 euro te storten, al zakt dan het fiscale voordeel op het hele bedrag in dat geval tot 25%. Een maximale storting geeft dan een belastingbesparing van 307,50 euro.

Wil u overstappen naar een ander pensioenspaarfonds, dan kan dat. Dit heeft geen fiscale gevolgen. U moet er alleen op toezien dat u per jaar maar in één fonds mag storten. Een overstap doet u dan ook het best nadat u de stortingen in uw oud fonds hebt gedaan, ofwel voor u nog alle stortingen moet doen, zodat u die meteen in het nieuwe fonds kunnen gebeuren.

TIP: Hier moet u rekening mee houden als u naar een ander pensioenspaarfonds overstapt

