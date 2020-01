Deze energieleveranciers geven de beste welkomstkortingen Kurt Deman

21 januari 2020

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Meer dan een kwart van de gezinnen stapte vorig jaar over van elektriciteits- of aardgasleverancier. Kostenbesparing vormt het belangrijkste argument. Dat valt bij de energieleveranciers niet in dovemansoren. Zij dingen met aantrekkelijke kortingen om uw gunsten. Maar hoever gaan ze daar in en wat betekent het voor uw portemonnee?

Ons land telt een relatief groot aantal energieleveranciers. Zij proberen elk op hun manier een groter marktaandeel te veroveren. In tv-spots en advertenties zetten ze vooral het duurzame aspect van de energie en hun gunstige tarieven in de verf. Ze pakken daarbij graag uit met spectaculaire acties. Toch staart u zich daar best niet blind op. U neemt beter zelf de proef op de som door actief te vergelijken.

Hoogte korting = niet altijd goedkoopste contract

Na een simulatie via de online vergelijkingssite Mijnenergie.be ziet u meteen alle tarieven met welkomstkortingen. Voor aardgas biedt Engie de meest royale korting met 286,56 euro op jaarbasis. Dat resulteert voor een Antwerps gezin met een gemiddeld verbruik (23.260 kWh) en een vast tarief in een jaarfactuur van 786,17 euro. Mega zet daar een ‘kleinere’ korting van exact tweehonderd euro tegenover, maar blijkt finaal wel nipt goedkoper met een jaarbedrag van 770,51 euro. Op het vlak van elektriciteit is het pleit wel beslecht in het voordeel van de aanbieder met de grootste korting, in dit geval Mega. Bekijk het overzicht van alle welkomstkortingen op de resultatenpagina van Mijnenergie.

Conclusie: de leverancier met de hoogste korting komt niet altijd als goedkoopste uit de bus. Wie uitpakt met grote kortingen scoort op het vlak van prijs doorgaans wel beter dan aanbieders zonder kortingen. Let wel: het gaat meestal om éénmalige kortingen, enkel voor nieuwe klanten en in verschillende gevallen enkel toegekend via vergelijkingssites. Bestaande klanten kunnen die voordelen dus niet zomaar claimen.

Uiteenlopende kortingen

De ene korting is de andere niet. Leveranciers werken hun acties op verschillende manieren uit. De vaste welkomstkorting is veruit de populairste vorm. Leveranciers gebruiken ze als een handig hulpmiddel om u langer aan hen te binden. De achterliggende redenering is eenvoudig: iedereen kan vrij van aanbieder wisselen, zolang u daarbij een overstapperiode van één maand respecteert. Door de korting pas aan het einde van de contractduur of maandelijks verspreid over de looptijd van het contract uit te keren, zal de klant minder snel geneigd zijn om meteen een andere leverancier te zoeken.

Andere energieleveranciers hanteren korting op de kilowattuurprijs. Hoeveel voordeel u exact doet, hangt af van uw verbruik. Een kleine verbruiker haalt er dus minder voordeel uit. In het verleden kenden verschillende spelers ook al een bepaald volume (bijvoorbeeld 1250 kWh) gratis elektriciteit toe. Essent laat zijn klanten dan weer kiezen uit een vaste korting, altijd nachttarief of een slimme thermostaat voor 1 euro.

Bijkomende voorwaarden

Leveranciers koppelen aan die kortingen meestal enkele bijkomende voorwaarden. Ze kennen bijvoorbeeld enkel kortingen toe op contracten via domiciliëring en facturatie via e-mail. De klant moet ook steeds binnen de betalingstermijn betalen. Het komt er dus op aan van goed te vergelijken. Mijnenergie.be biedt bij alle voorgestelde tarieven telkens een tabblad ‘detail promo’, waarin ook de spreekwoordelijke kleine lettertjes vermeld staan. Maar laat er geen twijfel over bestaan: de welkomstkortingen vormen een belangrijk argument om een overstap te overwegen.

