Deze energieleveranciers bieden momenteel de goedkoopste tarieven Kurt Deman

27 augustus 2019

11u00

Wie nu van gas- en elektriciteitsleverancier verandert, kan daar tot 500 euro per jaar mee besparen. Het onderlinge prijsverschil tussen de energieleveranciers blijkt daarbij vaak verrassend groot. Bij welke spelers betaalt u momenteel het minst en hoe vallen die verschillen te verklaren?

Onder meer het zogenaamde zomereffect, een groot energie-aanbod bij een lagere vraag en de tendensen op de internationale markten brengen een dalende prijscurve teweeg. Dat veel gezinnen fors besparen door een nieuw energiecontract af te sluiten, staat vast. Het onderlinge prijsverschil valt niet te onderschatten.

Variabel versus vast

Variabele tarieven komen momenteel als goedkoopste oplossing uit de bus. U profiteert in dat geval maximaal van de goedkope marktprijzen, maar bent uiteraard vatbaar voor toekomstige stijgingen. Gemakshalve houden we voor onze vergelijking enkel rekening met vaste prijzen. We bekeken hier het mogelijke prijsvoordeel voor een fictief gezin uit Antwerpen met een gemiddeld verbruik (elektriciteit: 3.166 kWh/jaar met een enkelvoudig tarief, aardgas: 14.541 kWh/jaar). We nemen alle mogelijke welkomstkortingen in aanmerking.

Totaal prijsverschil: 375 euro

Voor elektriciteit biedt Eneco met de formule Zon en Vast met 778,82 euro het scherpste tarief, op de voet gevolgd door Lampiris (Top) met 783,03 euro. Het duurste voorstel kost u jaarlijks 947,88 euro of een verschil van 169,06 euro. De resultaten op de aardgasfactuur ogen nog spectaculairder. Daar komen dezelfde twee spelers opnieuw als winnaars uit de bus, met respectievelijk 581,29 euro en 582,55 euro. Bij het minst aanlokkelijke voorstel moet u 787,78 euro ophoesten. U doet dus 206,49 euro voordeel door te vergelijken. De som van elektriciteit en aardgas resulteert in een verschil van 375,55 euro per jaar.

De rol van welkomstkortingen

De welkomstkortingen spelen een cruciale rol. Sommige energieleveranciers tonen zich van hun meest genereuze kant om u van hun diensten te overtuigen. Ze kennen hun maximale kortingen veelal exclusief toe via online vergelijkingssites. Het is dus perfect mogelijk dat u op de website van de energieleverancier duurdere tarieven aantreft. Wil je weten wat je kan besparen, ga naar mijnenergie.be.

De impact van die kortingen op uw jaarfactuur blijkt niet gering. Zonder die acties verkleint de kloof tussen de goedkoopste aanbieder tot 88,27 voor elektriciteit en 118,65 euro voor aardgas. Om te voorkomen dat u om de haverklap van leverancier wisselt, kennen de meeste leveranciers hun welkomstacties pas na één jaar helemaal toe. Het spreekt voor zich dat in de keuze voor de meest aangewezen speler ook andere factoren zoals groene energie en de aangeboden service een rol kunnen spelen.

