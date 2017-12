Deze Chianti van Lidl (5,99 euro) is een van de beste wijnen ter wereld

JC

JC

19u34 794 Thinkstock Consument Dat goede wijn niet duur hoeft te zijn, is nog maar eens gebleken op de International Wine Challenge, de 'Oscars' van de wijnindustrie, waar deze week 391 medailles zijn uitgereikt. Een van de winnaars is Fortezza Dei Colli Chianti Classico Reserva, een fles van Lidl die bij ons te koop is voor 5,99 euro.

De wijn werd bekroond met een van de 14 gouden awards. In een blinde proeverij van Chianti Classico's werd de wijn van Lidl gekozen boven flessen van 35 en zelfs 50 euro. Het was de goedkoopste fles die op de wedstrijd goud won.

Fortezza Dei Colli Chianti Classico Reserva is een "volle, droge rode wijn met rijpe, fruitige smaken", volgens Lidl. "De wijn is heerlijk veelzijdig, en gaat goed samen met kalkoen, steak of varkensvlees."

Budget

Het is niet de eerste keer dat een budgetketen in de prijzen valt met een topwijn. In juni won Crémant de Bourgogne Blanc (7 euro) van Lidl een zilveren award op de International Wine & Spirits Competition.

En in mei werd de roséwijn Exquisite Collection Côtes De Provence 2016 van Aldi bekroond met zes zilveren medailles. De wijn, die zo'n 7 euro per fles kost, is niet in ons land verkrijgbaar.