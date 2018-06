Deze betaalkaart is het voordeligst op reis Ludovic Vanhee

De glooiende heuvels van Toscane of een parelwit strand op Aruba? Waar u deze zomer ook heen gaat, vergeet niet dat er extra kosten mogelijk zijn als u uw betaalkaart bovenhaalt. Een overzicht.

1. Debetkaart (Maestro)

Deze kaart kent u wellicht als degene waarmee u in België met Bancontact betaalt. Mits het Maestro-logo erop prijkt, kunt u ermee terecht in ruim 100 landen: in heel Europa, maar pakweg ook in de VS, Brazilië en Kazachtstan. Al informeert u zich best vooraf of u overal even vlot een geldautomaat of winkels aantreft die uw Maestro-kaart accepteren.

● In de eurozone betaalt u in de winkel gratis met uw Maestro-kaart. Voor geldafhalingen aan een automaat rekenen sommige banken heel uitzonderlijk een provisie aan. Die vergoeding bedraagt meestal niet meer dan 0,2 euro, ongeacht de grootte van het bedrag.

● Buiten de eurozone betaalt u een wisselkoersvergoeding en behandelingskost. De algemene regel is: hoe hoger het bedrag, hoe hoger de kosten. Uw bank maakt wel altijd een onderscheid tussen een betaling in een winkel en een geldafhaling aan een automaat. De kosten voor die eerste liggen steeds lager dan voor de tweede. Haalt u een bedrag ter waarde van 500 euro af aan een automaat, dan zal u dat wellicht zo´n 15 à 20 euro kosten. Koopt u voor omgerekend 500 euro aan goederen in een winkel, dan zal de vergoeding doorgaans rond de 10 euro cirkelen. De exacte kosten zoekt u best op in de tarievenlijst van uw bank, want die verschillen per bank.

2. Kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express)

● In de eurozone betaalt u in de winkel gratis met uw kredietkaart. Voor geldafhalingen is dat een ander paar mouwen. Afhankelijk van uw kredietkaart betaalt u een vast minimumbedrag per afhaling, plus eventueel een percentage op het bedrag dat u afhaalt. Dat zal altijd duurder uitkomen dan met uw debetkaart.

● Buiten de eurozone gebruikt u best een kredietkaart voor betalingen in de winkel. Dat komt omdat de wisselkoersvergoeding in regel lager ligt dan bij een debetkaart. Bovendien betaalt u meestal geen behandelingskost. Koopt u voor omgerekend 500 euro aan goederen in een winkel, dan zal de vergoeding doorgaans rond de 8 euro cirkelen. Wil u geld afhalen buiten de eurozone? Raadpleeg dan zeker vooraf de tarievenlijst van uw bank en de verstrekker van uw kredietkaart. Bij sommige banken (zoals KBC) zal u meestal goedkoper af zijn met een kredietkaart, bij andere banken (zoals ING) met een debetkaart.

TIP: Geld afhalen in het buitenland? Haal het af aan een automaat in plaats van een bankloket. Aan een bemand loket betaalt u meer behandelingskosten dan aan een automaat.

Welke kredietkaart kies ik best?

Visa wordt wereldwijd het meest geaccepteerd, ook op minder toeristische plekken. Mastercard volgt dichtbij op de tweede plaats. American Express is minder wijd vertakt, maar wordt bijvoorbeeld wel het meest gebruikt in de VS en India (al kunt u daar ook vlot met Visa of Mastercard betalen).

Meestal kunt u bij uw aanbieder uit verschillende formules kiezen. Sommige zijn betalend, andere krijgt u gratis (mits u jaarlijks een minimumaantal verrichtingen doet). Bij de ene geldt er een maandelijks uitgaveplafond van 1.250 euro, bij de andere kunt u boven de 10.000 euro gaan. Bij sommige formules een bijstands- en reisannulatieverzekering, bij andere niet...

Toon me de voordeligste kredietkaarten

TIP: Reist u buiten de eurozone of gaat u op cruise? Informeer dan bij uw bank of uw debet- of kredietkaart tijdelijk gedeblokkeerd moet worden.

TIP: In geval van verlies of diefstal van je bankkaart, bel je meteen naar Card Stop. Vanuit het buitenland is dit +32 (0)70 344 344.

