Deze banken leggen uw kleinkind het meest in de watten Johan Van Geyte

04 april 2018

08u00

Proficiat, u kreeg net uw eerste kleinkind. Als fiere grootouders wil u natuurlijk graag een spaarboek voor uw nageslacht aanleggen. Bij welke banken zal u aan het einde van de rit het meeste geld overhouden? De kleine spaarbank CPH heeft het beste aanbod voor jongeren, maar ook dat van Fintro en Triodos is mooi.

Piet en Anna zijn net voor het eerst in hun leven grootouders geworden van de kleine Emma. Ze dromen nu al hardop van een mooie toekomst voor kleindochterlief, en willen haar van bij het begin een financieel duwtje in de rug geven. Ze plannen elke maand 10 euro voor haar te sparen, via een speciale jongerenspaarrekening op naam van Emma. Om te starten zetten ze alvast 100 euro op de rekening. Bij de volgende banken vinden ze het beste aanbod*?

* In deze simulatie hielden we geen rekening met mogelijke variaties in de parameters in de loop van de opgegeven periode, bv. in jaarlijkse rentevoet of maandelijks spaarbedrag. We gaan zo uit van een ongewijzigde rentevoet over de loop van 1, 5 en 10 jaar. Dat is mogelijk in theorie, maar in de praktijk weinig waarschijnlijk. De simulaties voor deze spaarrekeningen zijn dus louter indicatief.

Het kindvriendelijkste aanbod: CPH Banque

De regionale CPH Banque, met zetel in Doornik, is het meest genereus. Ze heeft ook maar liefst drie spaarrekeningen voor jongeren: een voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar, een voor kleuters en lagereschoolkinderen van 3 tot 12 jaar en een voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.

De tarieven die CPH Banque biedt zijn beduidend hoger dan wat op de meeste klassieke spaarrekeningen gangbaar is - vaak niet meer dan het wettelijke minimum met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

Ook verdienstelijk: Fintro en Triodos

De iets ruimer verspreide bank Fintro boogt ook op een mooi aanbod voor jonge spaarders. Ze bieden een jongerenspaarrekening aan met een basisrente van 0,35% en een getrouwheidspremie van 0,20%. Triodos geeft een basisrente van 0,20% en een getrouwheidspremie van 0,30%. Hier gelden de voorwaarden tot 18 jaar. Andere banken met een mooi spaarpakket voor jongeren zijn Europabank (Jongerenboekje: basisrente 0,20%, getrouwheidspremie 0,10%, tot 26 jaar) en Rabobank.be (Junior Account: basisrente 0,15%, getrouwheidspremie 0,10%, tot 18 jaar).

Tips om in het achterhoofd te houden

* Bij jongerenspaarrekeningen geldt meestal €0 minimum inleg.

* Jongerenspaarrekeningen openen of opzeggen is meestal kosteloos. Er zijn meestal ook geen beheerskosten of maandelijkse bijdragen te betalen.

* Vanaf haar 16e, mag Emma maandelijks tot €125 afhalen van de spaarrekening. Bij sommige banken kan die leeftijd verlagen tot 12 jaar.

* Eenmaal ze 18 is, mag Emma vrij over haar spaargeld beschikken.

* Als Piet en Anna een financiële tegenslag hebben, kunnen ze niet aan het geld dat op Emma’s rekening staat. Ouders zijn de wettelijke vertegenwoordigers, grootouders niet. Piet en Anna zouden dat enkel kunnen als ze een spaarrekening openen op eigen naam – maar dan is het uiteraard geen jongerenspaarrekening.

Tip: Bekijk de hele lijst met jongerenrekeningen op Spaargids.be

