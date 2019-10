Deze banken bieden nog meer dan de minimumrente Kurt Deman

10 oktober 2019

07u45

Het nieuws dat ons vanuit de bankenwereld bereikt, kent sinds enkele maanden één constante: een dalende rente. Bijna alle grootbanken hanteren vandaag het wettelijke minimum van 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie. Kleine nichespelers scoren soms een beetje beter, maar snoeien nu ook fors in hun rendement. We gingen met een vergrootglas op zoek naar de spaarrekeningen met het beste rendement.

Op maar een paar dagen tijd verlaagden zowel Belfius, Beobank als Keytrade Bank de rente op één of meer van hun spaarrekeningen tot het wettelijke minimum van 0,11% (0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie). Opvallend, want de Spaarrekening + van Belfius stond ooit nog te boek als een getrouwheidsrekening. Ook bij de andere traditionele grootbanken zijn op de gewone spaarrekeningen enkel de wettelijke minimumintresten van toepassing. ING Tempo Sparen doet het met 0,21% totale rente (0,01% + 0,20%) net ietsje beter, al kan je er wel maar maximaal 500 euro per maand op de spaarrekening zetten.

Kleine banken bieden meestal een hogere spaarrente, maar ook daar zien we de druk toenemen. Fidelity Sparen van MeDirect vormde lange tijd een zeldzaam lichtpuntje met een totaal rendement van 0,85% (0,05% + 0,80%). Helaas: op 2 oktober schroefde de onlinebank haar getrouwheidspremie ook tot 0,50% terug.

Hoogste rendement: 0,80%

Zijn er dan géén uitschieters meer te vinden? Toch wel. Voor het hoogste rendement kunt u momenteel terecht bij prijsbreker Santander Consumer Bank. Die afficheert met de spaarrekening Bank Vision+ een totaalrendement van 0,80% (0,15% + 0,65). Bpost volgt, net als MeDirect en Banca Monte Paschi Belgio, met een totale intrest van 0,55%.

Opgelet: aan verschillende van die spaarrekeningen zijn wel extra voorwaarden gekoppeld. De Cocoon Spaarrekening van bpost beperkt de maximale inlage bijvoorbeeld tot 500 euro per maand. Deposito’s zijn niet meer mogelijk vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de veertigste verjaardag van de rekeninghouder. Goed om weten is dat bij elk van de vermelde spaarrekeningen uw centen tot 100.000 euro persoon en per bank gewaarborgd zijn door het Belgisch Garantiefonds.

Wie nog van die betere voorwaarden wil genieten, doet er goed aan van vandaag nog in te tekenen op de spaarrekening van zijn voorkeur. Op die manier ontvangt u volgend jaar uw getrouwheidspremie, ook al wijzigt de bank ondertussen zijn voorwaarden. De kans op een rentestijging lijkt door de strenge aanpak van de Europese Centrale Bank (ECB) wel zeer klein.

En de alternatieven?

Wie zijn spaarcenten voor langere tijd kan missen, overweegt beter een termijnrekening. Verschillende spelers pakken uit met een nettorente van meer dan 1 procent, met als uitschieter 1,82% van Izola Bank. Belangrijke voorwaarde is wel dat u uw centen 10 jaar lang onaangeroerd laat. Uw spaartegoeden zijn voor 100.000 euro per persoon en per financiële instelling beschermd door de Maltese overheid.

Pensioensparen – via een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering – en langetermijnsparen via een tak21-spaarverzekering behoren eveneens tot de populaire alternatieven. Wie het risico niet schuwt in zijn zoektocht naar een hoger rendement kan ook kiezen voor beleggingsfondsen of individuele aandelen.

