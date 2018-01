Deze 5 factoren bepalen hoeveel u kan lenen voor uw auto Johan Van Geyte

30 januari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Consument Ja, maar, hoeveel leen ik nu best en op welke termijn? Bankiers horen de vraag met de regelmaat van de klok. Niet enkel van mensen die een woning willen kopen, maar ook van klanten die een nieuwe wagen willen aanschaffen. Met deze factoren in het achterhoofd bent u zeker dat u voor een optimale deal kiest.

Wie een nieuwe auto cash wil betalen, moet al over een goedgevulde spaarrekening beschikken. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om beroep te doen op de bank. De grootte van het bedrag dat klanten lenen voor een wagen zit ook in stijgende lijn: in 2011 noteerde BNP Paribas Fortis nog een gemiddelde van 13.649 euro, in 2017 was dat al 17.971 euro.

1. Wat kost uw wagen?

De eerste factor is uiteraard de kostprijs van de wagen die u wil kopen. Particulieren mogen de volledige kostprijs lenen – dus inclusief btw. Sommige banken laten ook een leenbedrag van 110 procent toe; zo kan de koper meteen ook de inschrijvingstaksen en de eerste verzekeringspremies dekken.

Voor zelfstandigen, vrije beroepers en bedrijven is het verhaal anders: zij krijgen maar een financiering op basis van de kostprijs minus de btw. Ze kunnen de betaalde btw immers recupereren via de btw-aangifte. Dat houdt wel in dat ze die belasting eerst zelf moeten voorfinancieren.

2. Welk bedrag kan u maandelijks terugbetalen?

De terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer is de tweede ‘beperkende’ factor. Wie meer verdient, zal zich een hogere afbetaling kunnen permitteren. Richt u zich graag naar het gemiddelde? In 2017 bedroeg de gemiddelde maandelijkse afbetaling van een autolening bij BNP Paribas Fortis 374 euro.

Hou er rekening mee dat de bank ook gaat kijken naar uw andere leningen en uw vaste kosten (huishuur, egw) bij de bepaling van uw effectieve terugbetalingscapaciteit.

3. Hoe lang wil u zelf afbetalen?

U beslist zelf natuurlijk mee over de details van uw afbetaling. Als u wat meer zuurstof in uw maandelijkse afbetalingen wil, kan u de autofinanciering over wat langere tijd spreiden. De keerzijde? Dat kost u dan iets meer aan interesten.

Ter voorbeeld:

Een lening van 15.000 euro met een rente van 0,65% afbetalen op 36 maanden tijd geeft maandelijkse afbetalingen van 420,84 euro .

U betaalt dan 150,24 euro interest over de hele looptijd.

Een lening van 15.000 euro met een rente van 0,65% afbetalen op 48 maanden tijd geeft maandelijkse afbetalingen van 316,65 euro .

U betaalt dan 199,20 euro interest over de hele looptijd.

Een lening van 15.000 euro met een rente van 0,65% afbetalen op 60 maanden tijd geeft maandelijkse afbetalingen van 254,13 euro .

U betaalt dan 247,80 euro interest over de hele looptijd.

4. Wettelijke maxima

Opgelet: u hebt wel niet volledig de handen vrij in uw keuze van het te lenen bedrag en de looptijd van uw lening. Wie een bedrag leent tussen de 2.700 en 3.700 euro moet dat van de wetgever binnen de 30 maanden kunnen aflossen. Voor 7.500 tot 10.000 euro geldt 48 maanden, voor 10.000 tot 15.000 euro 60 maanden en voor bedragen tussen 15.000 tot 20.000 euro bedraagt de maximale looptijd 84 maanden.

5. Uw persoonlijke financiële geschiedenis

Had u vroeger al leningen bij de bank die u netjes op tijd afloste? Dat speelt zeker in uw voordeel. Miste u in het verleden enkele betalingen, dan zal uw bankier gegarandeerd voorzichtiger zijn.

Wettelijk is uw bank trouwens verplicht om bij elke leningaanvraag eerst de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te consulteren. Die databank verzamelt alle lopende kredieten van de Belgen. Met andere woorden: het heeft geen enkele zin om een lening bij een andere bankier te verzwijgen in de hoop op een bijkomend krediet, want de bankier komt het sowieso te weten.

