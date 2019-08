Denen kunnen voortaan gratis lenen voor een huis SVM/Sven Watthy

08 augustus 2019

19u13

Bron: Bloomberg 7 Consument In Denemarken biedt een bank voortaan woonleningen op twintig jaar aan met een rentevoet van... 0 procent. Geld lenen wordt met andere woorden gratis. Nordea Bank belooft zelfs om hypotheken met negatieve rentes te verstrekken.

“Het is nooit goedkoper geweest om te lenen”, stelt vastgoedeconome Lise Nytoft Bergmann. “De verwachting is dat prijzen voor een huis hierdoor duurder zullen worden.”

Denen kunnen nu al hypotheken van dertig jaar afsluiten met amper 0,5 procent rente. Bergmann noemt die evolutie een beetje akelig. “Voor investeerders is dat natuurlijk geen fijne gedachte. Het toont aan hoezeer de huidige situatie op de financiële markten hen schrik inboezemt. Het zal ooit wel weer beter worden voor hen, maar dat zal heel wat tijd in beslag nemen.”

Belgische langetermijnrente onder nul

In ons land zal het niet zo’n vaart lopen, temeer omdat woonleningen hier verstrekt worden door algemene banken en dus niet door gespecialiseerde hypotheekverstrekkers. Toch zakte de Belgische langetermijnrente vorige maand voor de eerste keer onder nul. En dat cijfer is ook de referentie voor woonkredieten. “Het is een duidelijke aanwijzing dat hypothecaire leningen nóg goedkoper kunnen”, zegt Brecht Coene van Spaargids.be.

Onze landgenoten stappen er alvast vlijtig in mee. Bij BNP Paribas Fortis kozen klanten in de eerste vijf maanden van dit jaar in 54 procent van de gevallen voor een variabele rentevoet. Vorig jaar was dat 31 procent, in 2017 zelfs maar 15 procent. Ook bij Belfius en ING zit de vraag naar een variabel krediet stevig in de lift. Historisch kiest de Belg nochtans liever voor de zekerheid van een vaste rente.

Wie aanvaardt dat zijn maandelijkse aflossing kan veranderen tijdens de looptijd heeft geluk als de rente verder zakt. Tegelijk biedt de wet bescherming tegen een stijging: een variabele rentevoet mag maximaal verdubbelen. Hoe lager de rente waarmee je start, hoe veiliger je dus bent voor een renteschok. Hoe dan ook is de impact op de maandelijkse aflossing beperkt.

Allen naar de bank?

Betekent dit dat u nu naar de bank moet stappen om uw lopende woonlening te herbekijken? Daarvoor moet het sop eerst de kolen waard zijn. BNPP Fortis schat in dat het vooral interessant is voor wie nog minstens 10 à 12 jaar moet afbetalen. Dat komt doordat u tijdens de eerste jaren van een hypotheek het gros van de rente betaalt, en op het einde vooral de geleende som aflost. Hoe langer uw lening loopt, hoe minder interestbetalingen er nog te besparen vallen.

Met die besparing moet u ook de kosten van een nieuwe lening compenseren. Denk dan bijvoorbeeld maar aan dossierkosten en een herbeleggingsvergoeding voor de bank. Voor hypothecaire leningen moet u ook opnieuw betalen bij de notaris.

Verschillende banken geven aan dat hun klanten zich steeds vaker informeren over een nieuwe lening. Aanvragen kan tegenwoordig per email, en dat loopt des te vlotter bij de bank waar uw lening al loopt.