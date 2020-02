Demir verlengt periode waarin elektriciteit en aardgas niet mogen afgesloten worden met een maand AW

28 februari 2020

14u41

Bron: Belga 0 Consument De periode waarin gezinnen niet mogen afgesloten worden van elektriciteit en aardgas wordt met een maand verlengd, meer bepaald tot eind maart. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir beslist.

Tijdens de winter mag de toevoer van elektriciteit en gas in principe niet worden afgesloten van 1 december tot 1 maart. Dat is zo bepaald in het Energiebesluit. De distributienetbeheerders mogen klanten in deze periode niet afsluiten van elektriciteit of aardgas, behalve dan in uitzonderlijke gevallen (veiligheid, fraude, leegstand). Die periode wordt nu verlengd. “Tot en met 31 maart verzekeren we de toevoer van gas en elektriciteit. Zo voorkomen we dat mensen die het al moeilijk hebben letterlijk in de kou komen te zitten”, zegt de N-VA-minister op haar Facebook-pagina.



"Terecht", vindt minister Demir, "we kunnen gezinnen niet in de kou laten zitten. Met de vallende sneeuw van de afgelopen dagen en koude dagen in het vooruitzicht heb ik beslist om deze periode met een maand te verlengen om te voorkomen dat zij letterlijk in de kou komen te zitten. Tot 1 april zijn alle afsluitingen dus verboden".



Tegelijk roept de N-VA-minister mensen die problemen hebben om hun facturen te betalen op om niet bij de pakken te blijven zitten. "Neem contact op met uw leverancier en vraag om een afbetalingsplan. Uw lokaal OCMW kan daarbij helpen en onderzoeken of u recht hebt op een tegemoetkoming. Schulden hebben verlamt mensen. Ieder bezoek van de postbode is een moment van angst en aanmaningen blijven ongeopend. En toch is de problemen onder ogen zien de eerste stap. U staat er niet alleen voor", aldus Demir op Facebook.

