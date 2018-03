Delhaize voert strijd tegen inbreuken op dierenwelzijn op ep

01 maart 2018

Supermarktketen Delhaize kondigt vandaag nieuwe maatregelen aan tegen inbreuken op dierenwelzijn. Zo zal er een nieuwe clausule in de contracten met leveranciers worden opgenomen, komen er meer controles en een charter dierenwelzijn. Intussen wordt de samenwerking met charcuterieleverancier El Pozo stopgezet.



"Er worden al veel controles gedaan, door ons en externe instanties", stelt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. "Ondanks de controles stellen we vast dat er toch nog inbreuken zijn. Vandaar dat we komen met een geïntegreerd plan."

Concreet komt er in de contracten met leveranciers uit binnen- en buitenland een clausule waarin staat dat elke inbreuk op het vlak van dierenwelzijn onaanvaardbaar is. Bij vermoedens op inbreuken zal na een gesprek met het betrokken bedrijf binnen de 24 uur beslist worden over de verdere samenwerking.

Er komen ook bijkomende onaangekondigde audits met onafhankelijke instanties om de infrastructuur en werkmethodes op het vlak van dierenwelzijn extra te controleren.

Tot slot werkt Delhaize aan een 'charter dierenwelzijn', waarin bijkomende richtlijnen en engagementen rond dierenwelzijn geformaliseerd worden. Voor de verschillende dieren zullen specifieke criteria uitgewerkt worden. Het charter zal tot stand komen in nauw overleg met leveranciers, ngo's, dierenwelzijnsorganisaties, boeren en andere stakeholders.

Delhaize kondigt vandaag ook aan de samenwerking met charcuterieleverancier El Pozo finaal te stoppen, nadat die op 12 februari al tijdelijk werd opgeschort. Aanleiding waren beelden op het internet die de mishandeling van varkens laten zien in een kwekerij van El Pozo in Spanje.