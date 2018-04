Delhaize 'tovert' met groenten voor kinderen: 'drakentanden', 'oranje raketten' en 'kikkerski's' Redactie

10 april 2018

10u34

Bron: Delhaize 0 Consument Slechts 5 procent van de Belgische bevolking eet dagelijks de aanbevolen hoeveelheid van 550 gram fruit en groenten. Kinderen en jongeren scoren daarbij het laagste: in de leeftijdscategorieën 6-17 jaar eet haast niemand dagelijks genoeg fruit en groenten. De gemiddelde groenteconsumptie bij kids tussen 6 en 13 jaar ligt bijvoorbeeld slechts op 100g, terwijl de aanbevolen hoeveelheid tussen de 250g en 300g ligt.

Een alarmerende vaststelling. Ouders moeten soms alles uit de kast halen om hun kinderen voldoende groenten te laten eten. Om de dagelijkse strijd tegen de 'vieze veggies' vaarwel te zeggen, bedacht Delhaize de 'tovergroentjes'. Met een beetje magie en verbeelding wil Delhaize ouders helpen om hun kinderen warm te maken voor groenten.

"Ik lust dat niet." Iets wat vele ouders wellicht bekend in de oren klinkt. Het is dan ook niet altijd even makkelijk om kleine kinderen groenten te laten proeven. Daarom heeft Delhaize beslist om de naam van sommige groenten te veranderen in een 'magische' naam. Groenten zijn dan ook 'magisch': ze dragen bij tot een evenwichtige voeding en zijn de smaakmakers van talrijke gerechten.

Vanaf 9 april vindt de klant bij Delhaize voortaan geen wortelen meer maar 'oranje raketten', paprika's worden 'schatkistjes' en witloof 'drakentanden'. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de twaalf groenten die een magische make-over krijgen en er gedurende een tiental weken zullen uitzien als tovergroentjes. De nieuwe tovernamen klinken als volgt:

Paprika's: schatkistjes

IJsbersla: feeëndekentje

Tomaat: clownsneus

Prinsessenboontjes: kikkerski's

Witloof: drakentand

Wortelen: oranje raketten

Krielaardappeltjes: mini meteorieten

Aubergine: indianen kano's

Courgette: trollenknotsen

Oesterzwam: kaboutertrompet

Komkommer: frisbees voor elfjes

Witte selder: elfen glijbanen

Tovergroentjes voor en door kinderen

Voor de naamkeuze is Delhaize te rade gegaan bij enkele scholen. Kinderen hebben hun verbeelding de vrije loop kunnen laten: ze hebben inspiratie geput uit magische verhalen, sprookjes en verhalen van trollen en druïden. Van deze twaalf groenten verandert Delhaize niet alleen de naam maar blaast ze ook nieuw leven in de verpakking. Op die manier kunnen ouders hun kinderen reeds tijdens het winkelen betrekken bij het kook- en eetproces.