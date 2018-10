Delhaize roept babykoekjes terug TT

03 oktober 2018

19u17

Bron: Belga 0 Consument Delhaize vraagt haar klanten om het product "Babykoekjes 18m" van het huismerk Delhaize naar hun winkel terug te brengen.

Bij een kwaliteitscontrole werd een te hoog loodgehalte vastgesteld. Indien te hoge hoeveelheden via voeding worden ingenomen, kunnen die zich opstapelen in het lichaam en een impact hebben op de gezondheid. Delhaize vraagt daarom haar klanten om dit product terug te brengen naar de winkel. Het product is al uit de Delhaizewinkels weggehaald en de controles voor dit product en de leverancier worden nog verstrengd.

Aan klanten die dit product hebben gekocht, vraagt Delhaize om het niet te consumeren. Klanten kunnen het product terugbrengen naar het punt waar het werd gekocht. Het zal worden terugbetaald.

Andere producten van hetzelfde assortiment babyvoeding zijn niet betrokken en kunnen zonder problemen geconsumeerd worden.

Delhaize verontschuldigt zich voor het ongemak.