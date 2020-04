Delhaize geeft alle klanten vanaf vandaag ‘solidariteitskorting’ van 5 procent TT

02 april 2020

18u16

Bron: Belga 214 Consument Supermarktketen Delhaize biedt vanaf 3 april een ‘solidariteitskorting’ aan van 5 procent op elke aankoop in elke Delhaizewinkel. Dat heeft de keten gisteren bekendgemaakt.

Met een algemene korting vermijdt Delhaize naar eigen zeggen dat er een toeloop op specifieke promoties in de winkels komt en zo nog meer druk op het personeel volgt, en kan de supermarkt ook regels zoals social distancing en een maximum aantal klanten blijven handhaven. "Delhaize versterkt de koopkracht van de Belgen met respect voor de gezondheid en veiligheid van haar klanten en personeel", klinkt het.

De korting geldt "zolang het nodig is", en geldt niet voor sigaretten, lotto-producten en vuilniszakken. De korting zal aan de kassa worden verrekend op de kassabon.



Volgens het bedrijf riskeert een klassieke promokorting van het genre '1+1 gratis' voor een toeloop te zorgen in bepaalde rekken en bij bepaalde producten, waardoor de regel van social distancing moeilijk te handhaven is. "Met een algemene korting kun je de druk gelijkmatig over de hele winkel spreiden", aldus de woordvoerder.



Het is volgens de zegsman van Delhaize niet de bedoeling bij de leveranciers te gaan aankloppen voor de korting. "Het is een inspanning van Delhaize. De kostprijs is minder belangrijk dan de doelstelling.”

