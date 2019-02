Delhaize erkent fout met plastic verpakkingen bouwblokjes en kondigt maatregelen aan TT

04 februari 2019

08u15

Bron: VRT 0 Consument Delhaize zegt dat het verzamelbakken gaat plaatsen aan kassa's zodat klanten er meteen het plastic afval in kwijt kunnen van de bouwblokjes die de winkelketen sinds vorige week uitdeelt. De supermarkt erkent dat het in fout is gegaan en wil onderzoeken hoe het de plastic afvalberg in de toekomst nog verder kan verminderen. Dat zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Supermarktketen Delhaize kwam op sociale media in het oog van de storm terecht nadat klanten hadden geklaagd over de manier waarop de bouwblokjes worden verpakt die sinds vorige week aan de kassa worden uitgedeeld. Elk plastic zakje bevat één bouwblokje, dat dan ook nog eens op een plastic schaaltje ligt. Niet echt ecologisch, terwijl plastic steeds meer verbannen wordt uit supermarkten en klanten gevraagd herbruikbare verpakkingen te gebruiken. En qua timing ook niet echt gelukkig, met duizenden klimaatbetogers die week na week op straat komen.

Delhaize probeerde de brand eerst nog te blussen door te suggereren dat het plastic schaaltje ook gebruikt kan worden als raampje van de ‘Delhaize Shop’ die je uiteindelijk met genoeg blokjes kan bouwen. Maar uiteindelijk volgden toch excuses. Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver sprak over een “inschattingsfout” en heeft begrip voor de publieke verontwaardiging. “We willen onze excuses aanbieden en duidelijk maken dat we hier in de fout zijn gegaan en deze actie niet correct hebben ingeschat”, aldus Dekelver.

Vanmorgen kondigde Dekelver maatregelen aan. De actie wordt niet stopgezet, wel zullen klanten het plastic meteen kunnen achterlaten in de winkel. “Er komen deze week extra verzamelbakken aan onze kassa’s voor plastic afval. Mensen die dat wensen, kunnen daar de verpakking van de bouwblokjes achterlaten”, aldus Dekelver in De ochtend op Radio 1.

Ook wil Delhaize extra inspanningen doen. “We gaan in contact treden met verschillende organisaties om te kijken hoe wij nog meer kunnen samenwerken om plastic afval in België te verminderen. En tenslotte zullen wij in de komende weken en maanden nog acties lanceren vanuit Delhaize, om nog meer inspanning te leveren bij het vermijden van plastic afval.”