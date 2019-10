Leefmilieu Brussel Gesponsorde inhoud De woning energetisch renoveren in 5 stappen Advertorial van Leefmilieu Brussel

28 oktober 2019

08u00 0 Consument Meer comfort, meer besparen, ... Denkt u eraan uw woning beter te isoleren? Dit zijn de 5 stappen die u moet volgen voor een gemakkelijke en efficiënte energierenovatie. U kan gebruikmaken van de energiepremies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de renovatie te financieren. Dit zal de waarde van uw woning aanzienlijk verhogen.

Verwarming vertegenwoordigt het grootste bedrag op de jaarlijkse energiefactuur: ze vertegenwoordigt 60 % van een gemiddeld bedrag van 1400 euro per jaar voor de Brusselse gezinnen. Ze is ook verantwoordelijk voor 70 % van de CO2-uitstoot in het Brussels Gewest... Argumenten die u misschien reeds hebben overtuigd om renovatiewerken te starten om de energieprestaties van uw woning te verbeteren. Maar hoe begint men hieraan? Volg de handleiding in 5 stappen!

1° het dak

Een slecht geïsoleerd dak veroorzaakt 30 % van het warmteverlies van een woning in de winter en kan de woning in een oven veranderen wanneer de temperaturen de hoogte ingaan in de zomer ... Dit deel moet dus eerst worden onderzocht en gerenoveerd. De premie B1 – Isolatie van het dak maakt het mogelijk tot 40 euro per vierkante meter terugbetaald te krijgen.

2° de buitenmuren

De isolatie van de buitenmuren kan 25 % van het warmteverlies naar een aanpalende woning vermijden. Goed nieuws: het bedrag van de premie B2 – Isolatie van de (buiten)muren is verhoogd en betaalt voortaan van 55 tot 75 euro per vierkante meter terug, afhankelijk van de categorie van de aanvrager. Deze premie is beperkt tot 50 % van de in aanmerking komende kosten.

3° de vloer

10 % van de warmte van de woning ontsnapt via de vloer, nog meer indien u een kelder of ondergrondse garage heeft. Meerdere technieken zijn mogelijk afhankelijk van de specifieke kenmerken van uw woning (isolatie van de vloerplaat of het plafond van de kelder). De premie B3 – Isolatie van de vloer betaalt 20 tot 30 euro per geïsoleerde vierkante meter terug.

4° de ramen

We openen of sluiten ze afhankelijk van de buitentemperatuur ... maar vergeten dat goed raamwerk en een efficiënte beglazing kunnen bijdragen tot een beter comfort, een betere omgevingstemperatuur en betere geluidsisolatie. De premie B4 – Superisolerende beglazing betaalt 10 tot 20 euro per vierkante meter terug.

5° de verwarmingsinstallatie

Eens de woning goed geïsoleerd en geventileerd is, moet de prestatie van de verwarmingsinstallatie worden gecontroleerd. Dit is ook een winstgevende investering op lange termijn waarvoor tal van premies van Leefmilieu Brussel zijn voorzien, in het bijzonder de premie voor de vervanging van een oude verwarmingsketel (C1) en voor de uitvoering van de periodieke controle (C8).

Het aanvraagformulier voor de premies werd vereenvoudigd: de aanvraag kan voortaan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Gelieve kennis te nemen van de technische en algemene voorwaarden van de energiepremies vooraleer u de werken start. Soms worden foto’s van de ruimten gevraagd vóór, tijdens en na de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

Dien de aanvraag van uw premie(s) in via leefmilieu.brussels

