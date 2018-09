De voordeligste woonleningen vind je momenteel bij deze banken Johan Van Geyte

10 september 2018

08u00

Bron: spaargids.be 2 Consument Wie beslist om een lening af te sluiten voor de aankoop of bouw van een woning, wil dat natuurlijk aan de laagst mogelijke rentevoet doen. De vraag is dan: welke bank biedt de laagste rentevoet?

Helaas: een snel en eenduidig antwoord op die vraag is er niet. De rentevoeten die banken afficheren zijn namelijk vaak maar een vertrekpunt.

Wanneer krijg je korting?

Als je bereid bent om bij bank X of Y ook een schuldsaldo- en brandverzekering te nemen én een zichtrekening waarop je loon maandelijks gestort wordt, dan zijn die banken vaak bereid om je sowieso al betere voorwaarden te bieden dan minder trouwe klanten.

Daarnaast kan je ook effectief een verminderd tarief onderhandelen. Dreig je ermee om over te stappen naar een andere bank voor je lening, dan kan je huisbank misschien wel een extra inspanning doen om jou als klant te behouden.

Ook de zogenaamde quotiteit speelt een rol. Als je meer dan 80 procent van de waarde van de bouwkost of aankoopprijs moet lenen, dan moet je vaak een extraatje bijbetalen. Met een sterker dossier, waarbij je bijvoorbeeld minstens 20 procent zelf kan inbrengen, zal je betere voorwaarden afdwingen.

Als je dus zoekt naar de goedkoopste lening, kijk je beter niet naar de geafficheerde rentevoeten, maar moet je achterhalen wat andere mensen wisten af te dwingen. Op spaargids.be delen veel consumenten het aanbod dat ze kregen. Bij een aantal ervan worden zelfs de offertes, die anoniem zijn gemaakt, getoond.

Beste aanbieding

Volgens een recent overzicht zitten de beste aanbiedingen voor een lening van 150.000 euro met vaste rente op 20 jaar momenteel bij Belfius, CBC en AXA Bank. Zij stonden dergelijke woonleningen toe aan minder dan 1,50 procent.

Het beste aanbod voor een lening op 20 jaar met een tarief dat om de 5 jaar kan worden aangepast, vonden we bij BNP Paribas Fortis. Met een ijzersterk dossier kon je er lenen aan 1,10 procent.

TIP: Bekijk hier de goedkoopste woonleningen van dit moment

Opgelet: de markt van de woonleningen is per definitie dynamisch. Het is niet omdat een bank vandaag nog een bepaald tarief biedt voor (trouwe) klanten met sterke dossiers, dat ze dat ook morgen nog zal doen.

Waarom is dat tarief zo belangrijk?

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat je moeite doet om te zoeken naar het laagste tarief. Aan de hand van volgend voorbeeld zal je begrijpen waarom.

Stel dat je een lening van 150.000 euro met vaste rente op 20 jaar tegen 2 procent afsluit. Dan betaal je maandelijks 757,54 euro, wat de totale factuur op 31.809,53 euro brengt.

Stel dat je voor dezelfde lening een tarief van 1,50 procent onderhandelt, dan zakt je maandelijkse afbetaling naar 723,11 euro, wat de totale factuur op 23.547,28 euro brengt. Over de hele looptijd van je lening bespaar je dus een indrukwekkende 8.262,25 euro.

TIP: simuleer hier zelf hoeveel een extra halve procent korting je persoonlijk oplevert.

