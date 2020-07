De voor- en nadelen van een variabel of vast tarief in een wispelturige energiemarkt Kurt Deman

22 juli 2020

10u36

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Gesloten restaurants, weinig industriële bedrijvigheid en een stralende lentezon: die cocktail zorgde de afgelopen maanden voor lage energieprijzen. Nu veel ondernemingen stilaan weer op kruissnelheid geraken, kent ook de energiemarkt wat prijscorrecties, al blijven die voorlopig nog gering. Gesloten restaurants, weinig industriële bedrijvigheid en een stralende lentezon: die cocktail zorgde de afgelopen maanden voor lage energieprijzen. Nu veel ondernemingen stilaan weer op kruissnelheid geraken, kent ook de energiemarkt wat prijscorrecties, al blijven die voorlopig nog gering. Mijnenergie.be bekijkt hoe dat invloed heeft op uw energiefactuur.

De nettarieven van uw netbeheerder en de heffingen van de overheid vertegenwoordigen meer dan de helft van uw energiefactuur. Hoewel de energiecomponent – de enige kosten waar u zelf invloed op hebt – slechts een beperkt deel vertegenwoordigt van wat u in totaal betaalt, hebben schommelingen op de energiemarkt een grote impact op uw totale factuurbedrag. De gemiddelde prijs van stroomcontracten ging in volle lockdownperiode bijvoorbeeld in geen tijd 100 euro naar beneden.

Prijzen blijven (voorlopig) laag

Wanneer we de jaarfactuur bekijken, dan blijkt dat die ten opzichte van het bodempeil van enige tijd geleden amper is gestegen. Midden juli sloot een fictief Antwerps gezin bij een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh een contract met een vast tarief af vanaf 774,33 euro, ten opzichte van 747,18 euro in juni. Voor aardgas evolueerde dat bedrag bij een gemiddeld verbruik van 23.260 kWh van 585,30 euro naar 601,82 euro. Die prijzen liggen nog altijd een pak lager dan voor de coronacrisis. Ter vergelijking: in januari betaalde u voor het goedkoopste jaarcontract een tarief van 764,08 euro of maar liefst 162 euro meer dan wat u vandaag neertelt.

Variabel: met de energiemarkt mee

Voor de consument die nog geen actie op de energiemarkt ondernam, lijkt het nu dus hét aangewezen moment om de gunstige prijsevoluties alsnog te verzilveren. Vraag is natuurlijk of u dat best via een vast, dan wel een variabel tarief doet. Variabele contracten bewegen met de energiemarkt mee. Uw energiefactuur kan dus zowel stijgen als dalen gedurende de looptijd. Die aanpassing vindt met enige vertraging plaats. De indexatie van variabele producten gebeurt doorgaans op maand- of kwartaalbasis. Het is dus perfect mogelijk dat wie een variabel contract voor elektriciteit of gas bezit, de prijsdalingen pas onlangs op zijn energiefactuur terugvond. Mochten de prijzen opnieuw stijgen, dan geldt uiteraard hetzelfde.

Vast: zekerheid, maar duurder bij aanvang

Bij vaste energietarieven staan de tarieven voor de levering van gas en stroom vast gedurende de looptijd van uw contract. Door vandaag een vast contract af te sluiten, prikt u de lagere energieprijzen dus automatisch voor langere tijd vast. De tarieven van de variabele contracten liggen wel stelselmatig lager dan die van de vaste contracten. Een simulatie via Mijnenergie leert ons dat de tarifering van het goedkoopste variabele elektriciteitscontract meer dan honderd euro lager ligt dan het voordeligste vaste contract. Voor aardgas bedraagt het verschil zelfs meer dan 180 euro.

Mate van prijsstijging bepalend

Het is aannemelijk dat de prijzen na de coronacrisis eerder zullen stijgen dan dalen. Gebeurt dat slechts in beperkte mate, dan haalt u nog altijd voordeel uit een variabel contract. Een vaste tariefformule bezorgt u dan weer meer gemoedsrust, aangezien u perfect weet welk tarief u voor een langere periode betaalt.

Profiteren van welkomstkortingen

De verschillen tussen een vast en variabel tarief zijn dus relatief groot. Maar ook binnen beide types contracten identificeren we een grote prijskloof. Bij het goedkoopste vaste aardgascontract betaalde u begin juli een jaartarief dat meer dan 400 euro lager ligt dan de duurste aanbieder op de energiemarkt. De oorzaak? Leveranciers willen zich met hun prijszetting profileren ten opzichte van de concurrentie. Ze kennen vaak forse kortingen toe via commerciële vergelijkingssites, die de prijsvork alleen nog meer doen oplopen. Het spreekt voor zich dat u als consument daarbij ook als winnaar uit de bus komt.



