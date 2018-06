Consument

e batterij hangt vast aan de zadelstang en is zo nauwelijks zichtbaar.

Het Belgische fietsenmerk Cowboy heeft een elektrische fiets op de markt gebracht die opvalt door een sportief maar strak design. DYoutuber ' Hannes Vlogt ' testte deze 'Tesla van de e-bikes' uit en was onder de indruk: "Iedereen vindt hem mooi én hij is ook betaalbaar, met een prijs van 1.800 euro". Het bereik is 50 km. Stap even mee op met Hannes.