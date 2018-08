Dé manier om minder te betalen voor uw schuldsaldoverzekering? Stop met roken Johan Van Geyte

Bron: spaargids.be 0 Consument Denkt u eraan om een lening af te sluiten voor het bouwen of kopen van een woning? Eerlijk: dan stopt u beter nu met roken, want het scheelt echt honderden euro’s voor uw schuldsaldoverzekering. 'Dampen' mag enkel als u het zonder nicotine doet en ook nicotinepleisters gebruiken wordt door o.a. KBC gelijkgesteld aan roken.

Even herhalen: de schuldsaldoverzekering is er om te zorgen dat uw erfgenamen uw (deel van een) krediet niet verder moeten afbetalen, mocht u overlijden tijdens de looptijd. De prijs van de verzekering hangt o.a. af van het bedrag van uw lening, de looptijd en de intrestvoet. Ook uw leeftijd speelt een rol. Logisch: hoe ouder u bent, hoe hoger de kans dat u tijdens de looptijd van het krediet overlijdt, en hoe meer u dus moet ophoesten.

Uw slechte gewoonten kosten geld

Daarnaast telt uw 'levenshouding' mee. Zo krijgen niet-rokers een goedkoper tarief dan rokers. De redenering is opnieuw: wie gezond leeft, leeft langer, en dus is de kans kleiner dan men sterft tijdens de looptijd van de lening. Gevolg: een lagere prijs.

En vergis u niet: dat tariefverschil voor een roker of een niet-roker is aanzienlijk. Volgt u even mee in ons voorbeeld:

Voorbeeld A: Een niet-roker, geboren op 5 mei 1995, sluit een lening van 150.000 euro af, met een looptijd van 20 jaar tegen een vaste rente van 2 procent. Bij AXA betaalt die persoon 13 jaar lang telkens 123,75 euro (of eenmalig 1.186,96 euro).

Voorbeeld B: Een roker, geboren op 5 mei 1995, sluit een lening van 150.000 euro af, met een looptijd van 20 jaar tegen een vaste rente van 2 procent. Bij AXA betaalt die persoon 13 jaar lang telkens 174,25 euro (of eenmalig 1.764,30 euro).

Het tariefverschil bedraagt 577,34 euro.

Ook bij andere banken geldt dit verschil. Cardif (onderdeel van BNP Paribas) vraagt voor dezelfde lening voor niet-rokers 13 keer 111,07 euro of eenmaal 1.033,88 euro. Voor rokers wordt dat 13 keer 136,19 euro of eenmalig 1.323,94 euro.

'Foto' roker/niet-roker

Uw 'foto' als roker of niet-roker wordt vastgelegd op het moment dat u de schuldsaldoverzekering afsluit. Meteen ligt ook het tarief vast. Dat u achteraf toch start met roken, speelt geen rol! “Risicoverzwarende elementen in de looptijd van het contract hebben, tenzij ze in de bijzondere voorwaarden specifiek worden bepaald (bijvoorbeeld militairen die op missie gaan), geen impact op het lopende contract”, aldus Argenta.

Verschillende banken hanteren trouwens verschillende bepalingen. Zo kent AG Insurance het tarief niet-roker pas toe als u al minstens 12 maanden rookvrij bent. Vapen of dampen staat gelijk aan roken, indien uw liquid nicotine bevat. Rookt u elektronisch zonder nicotine, dan wordt u niet beschouwd als roker.

Dat uw status vastligt van bij het begin van de overeenkomst, heeft natuurlijk ook een keerzijde. Stel dat u een jaar na het afsluiten van uw schuldsaldoverzekering er toch in slaagt om te stoppen, dan zit u mooi vast aan dat dure tarief. Belfius heeft een verklaring: “Studies wijzen zeer duidelijk op het negatieve effect van roken op lange termijn, zelfs na stopzetting. Wat dit laatste betreft, het duurzaam karakter van de stopzetting is iets dat we niet kunnen monitoren, noch opvolgen, en het zou theoretisch maar een beetje het risico op voortijdig overlijden omkeren.”

Uw leven beteren?

Is er dan echt geen oplossing voor als u uw leven betert ná het afsluiten van uw schuldsaldoverzekering? Toch wel. Zo kan u uw lopende polis stopzetten en een nieuwe aangaan voor het nog uitstaande bedrag.

“Het principe is dat we een 'foto' nemen bij aanvang om de polisvoorwaarden te bepalen en dat deze (tarief/acceptatie) doorlopen zolang de polis loopt. Wil men iets aanpassen? Dan maken we een nieuwe 'foto' en behandelen we dit als een nieuwe zaak”, luidt het bij Baloise. Hetzelfde principe geldt ook bij onder meer ING, Belfius en - wel ten vroegste na een rookstop van 1 jaar - bij AXA.

Het probleem is wel dat u met zo'n nieuw contract niet automatisch uw profijt doet, want uw nieuwe verzekering is niet automatisch goedkoper. U bent enkele jaren ouder, dus uw overlijdensrisico is gestegen én wordt meegerekend in uw nieuwe premie.



Sommige banken doen toch moeite om uw gezond(er) leven te belonen. Zo kan u bij KBC en Argenta wel degelijk een aanpassing van uw contract van roker naar niet-roker bedingen. Bij Argenta moet u wel bewijzen dat u al minstens een jaar gestopt bent.

Conclusie

Als u weet dat u binnen afzienbare tijd een woonlening en bijkomende schuldsaldoverzekering wil afsluiten, is het geld dat u uitspaart misschien wél de extra stok achter de deur om u te doen stoppen met roken.

TIP: Wil u zeker zijn dat u niet te veel betaalt voor uw schuldsaldoverzekering? Vergelijk hier alle schuldsaldoverzekeringen en ontdek de goedkoopste voor u.

