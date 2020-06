De Lijn zag aantal reizigers tijdens lockdown dalen tot 10 procent, NMBS vervoert nog altijd slechts 20 procent van normale aantal TT

04 juni 2020

13u34

Bron: Belga 0 Consument Vervoersmaatschappij De Lijn zag het aantal reizigers tijdens de lockdown terugvallen tot 10 procent. Bij elke versoepeling steeg het aantal reizigers, tot 20 à 30 procent tijdens fase 2, die inging op 18 mei. Dat meldt woordvoerder Karen Van der Sype.

Tijdens de lockdown daalde het aantal reizigers tot 10 procent. Tijdens fase 1A (vanaf 4 mei) ging het om 13 tot 14 procent, tijdens fase 1B (vanaf 11 mei) om 19 tot 20 procent en tijdens fase 2 (vanaf 18 mei) om 20 tot 30 procent.

De Lijn is “blij als mensen het openbaar vervoer nemen”, verklaart Van der Sype, al heeft ze er in de coronacrisis een “dubbel gevoel” bij. “Mensen die nu het openbaar vervoer nemen, hebben geen andere mogelijkheid”, klinkt het. Ze benadrukt dat het bij de verdere afbouw belangrijk is om de veiligheid te blijven garanderen.

De NMBS laat weten dat ze momenteel aan 20 procent van het normale aantal reizigers per dag zit.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verklaarde eerder deze week bij de voorstelling van haar jaarverslag dat het aantal ritten tijdens de coronacrisis tot wel 90 procent daalde en dat het aanbod een tijd sterk werd verminderd. Intussen is het normale aanbod terug, maar de reizigers blijven nog steeds voor een groot deel weg.