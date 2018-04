De Lijn stopt met omstreden reizigerstellingen TT

10 april 2018

06u35

Bron: De Lijn, eigen berichtgeving 18 Consument De Lijn stopt voorlopig met het publiceren van de schattingen van het aantal reizigers dat elk jaar de bus of tram neemt. De methode is al sinds de invoering ervan in 1991 omstreden omdat ze weinig realistisch is, en De Lijn geeft nu in afwachting van een betere methode toe dat "het geen zin heeft cijfers te geven op basis van assumpties". Dat schrijft De Tijd.

Reizigersorganisaties zeggen al jarenlang dat de huidige telmethode die De Lijn gebruikt de realiteit weinig benadert. De openbaarvervoermaatschappij gaat er namelijk van uit dat de abonnees, die 87 procent van het aantal gebruikers uitmaken, maandelijks maar liefst 90 ritten maken wanneer ze in de stad wonen, en 51 wanneer ze buiten de stad wonen. Een grote overschatting, klinkt het.

Vanaf volgend jaar zal De Lijn gebruik maken van de gegevens van de Mobib-kaart. Jaarabonnees hebben nu al zo'n kaart, bedoeling is om ook de maandabonnees er binnenkort eentje te te geven. "We gaan dan opnieuw campagne voeren om onze reizigers aan te sporen om zich te registreren. Volgend jaar in de zomer zullen we dan op basis van de registraties voor het eerst jaarcijfers hebben voor het eerste volledige jaar", zegt woordvoerster Astrid Hulhoven.

Verwacht wordt dat door het nieuwe systeem het aantal reizigers per jaar zal kelderen. Tussen 2000 en 2007 zag De Lijn een verdubbeling in de statistieken, vooral dankzij het toenmalige gratisbeleid. Maar sinds 2010 daalt het aantal gestaag, tot 519 miljoen in 2016.