De huur van de goedkoopste huurwoningen stijgt het snelst! Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

14u16 0 Shutterstock Huurders besteden gemiddeld bijna een derde van hun inkomen aan de huur. Consument Huurders besteden gemiddeld bijna een derde van hun inkomen aan de huur. Dit blijkt uit de Gemoedsrust-barometer, een grootschalig online-onderzoek bij ruim 13.000 lezers van HLN.be.

Wie een woning koopt, besteedt een aanzienlijk deel van zijn inkomen aan de afbetalingen. Minder goed geweten is dat ook de huur een grote hap uit het maandbudget neemt. Veel huurders hebben weinig financiële reserve. Eén op vier geeft zelfs aan al in de problemen te komen, mochten ze één maand zonder inkomen vallen.

Bijna 9% duurder… op 3 jaar tijd

De stijgende woningprijzen in Vlaanderen brengen almaar meer mensen in een moeilijk parket. Een derde van de huurders in Vlaanderen houdt aan het einde van de maand niet genoeg geld overhield om menswaardig te leven. Dat zijn bijna 167.000 Vlaamse gezinnen.

De situatie verbetert er niet op, zo blijkt uit cijfers die de huurdersbond dit voorjaar naar buiten bracht. Vooral de goedkoopste huurwoningen worden snel duurder. Tussen 2014 en 2016 steeg de huur in dit segment met bijna 9%. Dat is niet alleen een stuk sneller dan de huurprijzen van de duurdere woningen, maar ook veel sneller dan de gemiddelde levensduurte. Tussen 2014 en 2016 nam die levensduurte met 3,17% toe. Gemiddeld betalen huurders in Vlaanderen nu 588 euro huur per maand.

Groeiende wachtlijsten

Wat doen mensen met een bescheiden inkomen als de huurprijzen op de privémarkt snel stijgen? Ze gaan op zoek naar een sociale huurwoning… en komen meteen op een ellenlange wachtlijst terecht. Vorig jaar liep het aantal wachtenden al op tot ruim 105.000 en de gemiddelde wachttijd is 2 tot zelfs 5 jaar.

Nochtans investeerde de Vlaamse regering in 2016 een recordbedrag van 866 miljoen euro in de bouw en renovatie van sociale woningen. Het aantal sociale huurwoningen in Vlaanderen nam de voorbije jaren ook continu toe: van 146.000 in 2012 tot 153.000 eind 2016. Absolute koploper is de provincie Antwerpen, met net geen 48.000 sociale huurwoningen. Maar blijkbaar groeit de vraag veel sneller dan het aanbod.









Soms slaat het leven toe. VIVAY wil u steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. AG Insurances biedt sinds kort een verzekering aan om bij inkomensverlies toch het huurgeld te kunnen blijven betalen.

Meer weten?

https://www.vivay.be/nl/Huurverzekering/Paginas/verzekering-huur.aspx?utm_medium=native-advertising-cta&utm_source=persgroep-native-artikels&utm_campaign=native-campaign-20170925-nl

Dit gaat om de Huurverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van uw overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as , bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.